Tiro de Guerra é destaque na 45ª Festa do Trabalhador

A tradicional Festa do Trabalhador, realizada no dia 1º de maio, celebrou sua 45ª edição reunindo cerca de 10 mil pessoas em São José dos Campos. Famílias inteiras marcaram presença para celebrar a data em um ambiente acolhedor, com boa música e a famosa macarronada — preparada com carinho por cozinheiras e voluntários. Um dos destaques para o sucesso da festa foi a presença dos atiradores do Tiro de Guerra.

Papel fundamental

Nos bastidores do evento, 100 atiradores do Tiro de Guerra de São José dos Campos trabalharam com dedicação durante toda a festa. Ao lado de cerca de 600 colaboradores envolvidos na organização, os jovens militares participaram ativamente da montagem das estruturas, logística, apoio na distribuição das refeições e ordenamento do público.

atuação foi essencial para o sucesso da festa e demonstrou, na prática, o espírito de cidadania, disciplina e solidariedade que o serviço militar proporciona.

Aliste-se!

A parceria com os atiradores demonstra a importância e o impacto positivo que o Tiro de Guerra tem na formação dos jovens. Para quem nasceu em 2007 e completa 18 anos em 2025, chegou a hora de seguir esse caminho. O alistamento militar obrigatório vai até o dia 30 de junho.

Como se alistar:

On-line: Basta acessar o site oficial do Exército Brasileiro e preencher o formulário eletrônico disponível.

Basta acessar o site oficial do Exército Brasileiro e preencher Presencialmente: Compareça à Junta Militar de São José dos Campos, na Rua Saigiro Nakamura, 500, Vila Industrial, de segunda a sexta, das 9h às 15h.

Documentos necessários para o alistamento: RG, CPF e comprovante de residência (em nome do jovem ou dos pais/responsáveis).



