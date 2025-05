Workshop internacional abordará engajamento e retenção no ensino superior – IFSP

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em parceria com instituições da Finlândia, Portugal, Colômbia e Brasil, convida os gestores educacionais e a comunidade acadêmica para o workshop internacional Engagement and Retention in Higher Education, parte do projeto internacional Education Modernisation Brazil, Colombia, Europe: The New Era of Digital Higher Education Cooperation (EMBRACE).

Data: 8 de maio

Horário: 10h às 12h (horário de Brasília)

Local: evento online via Zoom

Link de acesso: https://hamk.zoom.us/ j/68985346053

A atividade será conduzida pela Dra. Essi Ryymin, pesquisadora da Häme University of Applied Sciences (HAMK), Finlândia. O workshop abordará a transição paradigmática do ensino superior de uma pedagogia centrada no docente para uma abordagem centrada no estudante, evidenciando como a gestão educacional pode impulsionar essa mudança e fortalecer as taxas de permanência estudantil por meio do engajamento ativo dos discentes.

Esta ação integra o Pacote de Trabalho 3 (WP3) do projeto EMBRACE, que visa fortalecer a gestão institucional em apoio à modernização curricular, ao desenvolvimento de competências digitais e pedagógicas, e à criação de ecossistemas inovadores e sustentáveis de aprendizagem nas Instituições de Ensino Universitário da América Latina.

Sobre o projeto EMBRACE

Financiado pela Comissão Europeia via Erasmus+, o projeto EMBRACE envolve uma coalizão internacional de instituições voltadas à transformação digital e à internacionalização do ensino universitário. Seu foco é capacitar docentes e gestores para desenhar e implementar trilhas e ambientes de aprendizagem online centrados no estudante, acessíveis, inclusivos e conectados com os desafios do mundo do trabalho.

No Brasil, o projeto é co-coordenado pelo IFSP em parceria com o IFES e a UFABC e conta com a participação ativa de docentes, técnicos e gestores educacionais de diversas unidades da rede federal. As universidades Areandina e UTP, Colômbia, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, e a Häme University of Applied Sciences, Finlândia, compõem o consórcio de parceiros na execução do projeto.

Destaques do Projeto:

Capacitação de 25 docentes em competências digitais e pedagógicas, com módulos online e trilhas formativas.

Criação de um MOOC para 300 educadores, além de diretrizes e materiais de acesso aberto.

Envolvimento de 15 gestores na definição de estratégias para mudanças educacionais sustentáveis.

Impacto direto em 250 estudantes de 5 instituições latino-americanas, que experimentarão novas metodologias alinhadas às demandas do mercado de trabalho.

Saiba mais no o site oficial do projeto: https://embrace.edu.co/