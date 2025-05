População é orientada sobre importância do uso correto das calçadas em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Com o objetivo de sensibilizar lojistas, vendedores informais e a população em geral sobre a importância do uso consciente das calçadas, a Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Boa Vista (Emhur) iniciou nesta terça-feira, 6, a campanha educativa “Calçada de todos, por um caminho mais livre”.

A ação, que consiste na distribuição de panfletos sobre o uso correto das calçadas, ocorre nas principais avenidas comerciais, praças e parques da capital. Assim, a proposta é garantir que as calçadas estejam livres de obstáculos, acessíveis e seguras para todos os pedestres, especialmente crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Entulho, vegetação excessiva, produtos expostos e até veículos estacionados irregularmente são os principais alvos da orientação.

O primeiro dia da campanha ocorreu no centro comercial da avenida Ataíde Teive. Quem passou por lá na hora foi a dona de casa Mineia Alves, 69 anos, moradora do bairro Tancredo Neves. Ela costuma passear diariamente com o bisneto, de apenas um ano e dois meses.

“É difícil a gente passear com as crianças. Eles botam os produtos no meio da calçada, fica complicado. O pessoal de bicicleta passa, só falta levar a gente. É importante que as pessoas tenham essa consciência de que a calçada é pública e deve tá livre para o uso de todos”, disse.

Consciência a população

Para quem tem mobilidade reduzida, a calçada livre é fundamental. Esse é o caso da aposentada Raimunda Xavier, de 82 anos, que há quatro anos precisa se locomover em uma cadeira de rodas.

“É bicicleta, é gente empatando. Pedimos licença e tem quem nem queira dar. Isso está errado. É importante que a prefeitura oriente os lojistas. Calçada livre é direito de todos, não só para mim e pessoas na minha situação, mas para todos mesmo”, pontuou.

A ação tem caráter educativo e não punitivo. Do mesmo modo, a intenção é dialogar com os ocupantes desses espaços. Logo, é garantir que todos usufruam das vias públicas com segurança e conforto. Para o presidente da Emhur, Flávio Grangeiro, a iniciativa é uma forma de reforçar o respeito ao espaço público e à mobilidade urbana.

“O uso consciente das calçadas não é apenas uma questão de ordem, mas de cidadania. É sobre garantir que todos tenham o direito de ir e vir com segurança. A campanha promove empatia, acessibilidade e organização urbana,” afirmou.

Assim, a campanha acontece até sábado (11). E, contará com ações diárias em pontos estratégicos da cidade. Do mesmo modo, cada dia, equipes da Emhur farão abordagens educativas em diferentes locais de grande circulação, com distribuição de material informativo e orientação direta à população.

Confira o cronograma das ações para orientar a população

07/05/2025 (terça-feira), às 9h – avenida Jaime Brasil

08/05/2025 (quarta-feira), às 9h – avenida Solon Rodrigues Pessoa

09/05/2025 (quinta-feira), às 9h – avenida Estrela Dalva

10/05/2025 (sexta-feira), às 15h – Parque do Rio Branco

11/05/2025 (sábado), às 15h – Orla Taumanan

Fonte: Da Redação