Prefeitura capacita profissionais para iniciar vacinação nos hospitais públicos e privados da Capital

A Prefeitura de João Pessoa está completando o ciclo de capacitação para programação da vacinação contra Influenza dos trabalhadores de saúde, que integram o grupo prioritário e atuam nos hospitais públicos e privados na Capital. A capacitação acontece no auditório da Central de Imunobiológico – Rede de Frio, no bairro de Água Fria.

As vacinas das campanhas atuais são trivalentes e protegem contra os tipos de vírus influenza A (H1N1), A (H3N2) e B, que são os vírus de maior importância epidemiológica, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os profissionais de saúde da rede municipal visitarão todos os hospitais públicos e privados, com data previamente programada e acordada com as instituições para promover essa prevenção. “Todos os anos, dentro das campanhas de vacinação, promovemos essa vacinação nos hospitais para todos os trabalhadores. Essa prevenção é importante pois protege o trabalhador que está mais exposto na assistência, por isso convocamos e alertamos para a importância desse profissional estar protegido”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Para esta ação preventiva nos hospitais, além dos profissionais de saúde da Prefeitura de João Pessoa, está sendo pactuado uma parceria com a coordenação do curso de Enfermagem do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), que dará suporte com os estudantes que estão no módulo prático do estágio supervisionado.

“Estamos trabalhando para promover a vacinação contra Influenza de todo o grupo prioritário sabendo que estão mais expostos e são mais suscetíveis. Destacamos que os trabalhadores de saúde também precisam estar com o documento vacinal atualizado, lembrando que além da vacina que protege contra Influenza, este grupo também deve tomar as doses que protegem contra Hepatite B, dTpa acelular para adulto, Tríplice Viral e Covid-19”, completou Fernando Virgolino.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais. A Covid-19 e a Influenza continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas.

Sobre a Influenza – É uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade, distribuição global e com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. Nos casos mais graves, geralmente, existe dificuldade respiratória, com a necessidade de hospitalização, podendo evoluir para a síndrome respiratória aguda grave (Srag) ou mesmo óbito. A vacina promove a proteção contra três tipos de cepas do vírus Influenza (A-H1N1, A-H3N2 e B).