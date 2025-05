Programa Observa faz operação em São Francisco Xavier

Posted on

João Paulo Sardinha Fundação Cultural Cassiano Ricardo *Colaborou o estagiário Vinícius Fróes A banda Céu de Lamparina apresenta o show “Festa do Interior”, no primeiro dia da Festa do Mineiro, neste sábado (18), a partir das 17h. O grupo é de São Luiz do Paraitinga. A Festa do Mineiro tem entrada gratuita. O show […]