Thunder x Nuggets ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (07/05), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Thunder x Nuggets hoje, HOJE (07) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

Thunder x Nuggets – NBA Playoffs: Onde Assistir, Lesionados e Escalações (Jogo 2 Semi do Oeste, 7/5/2025)

Após a vitória épica dos Nuggets no jogo 1, com um game-winner de Aaron Gordon, o Oklahoma City Thunder busca empatar a série em casa, neste confronto crucial da semifinal do Oeste. Confira todos os detalhes para acompanhar o jogo!

Confronto Direto

O Thunder e os Nuggets têm uma longa história, com 203 partidas entre si, incluindo os anos do Seattle Supersonics. Na temporada atual, ambos têm duas vitórias cada em quatro confrontos. Nos playoffs, o Thunder leva vantagem com 12 vitórias em 22 jogos, embora os Nuggets tenham vencido o primeiro jogo desta pós-temporada em Oklahoma.

Lesionados

O Thunder conta com o desfalque de Ousmane Dieng, enquanto os Nuggets não terão o reserva Daron Holmes para este jogo.

Prováveis Escalações

Thunder : Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Luguentz Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

: Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Luguentz Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Michael Porter Jr, Aaron Gordon e Nikola Jokic.

Onde Assistir

Data : 7/5/2025

: 7/5/2025 Horário : 22h30 (Horário de Brasília)

: 22h30 (Horário de Brasília) Local : Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma

: Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma Transmissão: Amazon Prime Video e NBA League Pass

Fique atento para não perder nada dessa emocionante série!