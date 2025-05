Fundhas realiza palestra sobre o ECA

Henrique Macedo





Fundhas

Em celebração aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) realizou nesta quarta-feira (7) uma palestra voltada aos educadores de artes visuais, ministrada por Rogério Bastos, do Conselho Tutelar de São José dos Campos.

O encontro foi realizado na sede da Fundhas e integra a segunda etapa de um treinamento estratégico oferecido a todos os educadores da instituição. O programa “Introdução ao ECA” já capacitou profissionais das áreas de dança, cultura maker, multimeios, educação física, música, técnicos agrícolas, promoção da saúde e pedagogia.

“É de grande importância esse trabalho de capacitação e treinamento dos profissionais da rede de proteção. Dessa forma, eles podem reconhecer situações de violência e negligência contra crianças e adolescentes e fazer a devida notificação às autoridades competentes”, disse Rogério Bastos, do Conselho Tutelar.

O educador Jhonathan Faria, educador social de Artes Visuais, aprovou a iniciativa. “Para a gente que está na linha de frente, com contato direto com os adolescentes e crianças, é muito importante saber mais sobre a atuação do Conselho Tutelar e o ECA”, afirmou.



