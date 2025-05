Prefeitura de Bonito realiza sorteio de apartamentos do programa “Minha Casa, Minha Vida” para 80 famílias – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento Municipal de Urbanização, Regularização Fundiária e Habitação (DEMURF), em parceria com a Associação de Apoio à Habitação de Interesse Social da Região do Pantanal de Mato Grosso do Sul (AAHRPUMS), realizou o sorteio dos blocos e apartamentos do programa “Minha Casa, Minha Vida”, beneficiando 80 famílias pré-selecionadas para o Residencial Rio Anhumas.

O Minha Casa, Minha Vida é um programa habitacional que facilita a aquisição de moradias populares, oferecendo subsídios e taxas de juros reduzidas. Foi retomado em 2023 para contratar dois milhões de moradias até 2026, com foco especial nas famílias de baixa renda.

Durante o evento, o prefeito Josmail Rodrigues agradeceu o empenho dos parceiros envolvidos na viabilização do empreendimento.

“Agradecemos ao Governo Federal por tornar possível mais esta etapa tão importante para nossa população. Também deixo meu reconhecimento ao deputado federal que tem sido um grande aliado em Brasília, atuando junto aos ministérios e ajudando a destravar os processos para que esses projetos saiam do papel e cheguem à nossa cidade”, destacou o prefeito.

Além do prefeito Josmail Rodrigues, participaram do evento a vice-prefeita e secretária de Turismo, Juliane Salvadori; o secretário de Governo, Jary Neto; o secretário de Obras, Madson Cunha; o diretor do DEMURF, José Cavalheiro; e os vereadores Adão Duarte, Professora Ramona e Paulinho Xavier.