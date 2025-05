SONORA – Polícia Militar de Santa Catarina permite novos penteados para as policiais mulheres

Com o objetivo de garantir mais bem-estar e conforto para as policiais militares, a Polícia Militar de Santa Catarina permite agora o uso da trança e do “rabo de cavalo” com o uniforme operacional para as mulheres.

A mudança levou em consideração o intenso desconforto trazido pelo uso contínuo e prolongado do coque no serviço operacional.

A Polícia Militar de Santa Catarina reforça que a alteração do padrão do cabelo feminino adveio com a mudança do uniforme da Corporação e não possui relação com fato ou ocorrência que tenha gerado risco à integridade física de policial militar.

O governador Jorginho Mello comenta sobre a mudança:

