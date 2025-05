Trajeto da tradicional Cavalaria de Santa Cruz e São Benedito – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá informa o trajeto oficial da tradicional Cavalaria de Santa Cruz e São Benedito, que será realizada no domingo (11), conforme os horários e pontos de concentração a seguir:

Horário de chegada para a concentração: 12h30 (meio-dia e meia)

Local de concentração/saída: Rua José Viana Credídio e Rua Álvares Cabral

Horário previsto de saída: 13h30 (treze horas e trinta minutos)

Trajeto da Cavalaria:

✅ Rua José Viana Credídio – Formação

✅ Rua Álvares Cabral – Formação

✅ Rua Coronel Pires Barbosa

✅ Rua São Francisco (sentido Praça Conselheiro Rodrigues Alves)

✅ Rua Lamartine Delamare (sentido Escola Conselheiro Rodrigues Alves)

✅ Rua Coronel Virgílio (sentido Catedral de Santo Antônio)

✅ Rua Prudente de Moraes

✅ Rua Duque de Caxias

✅ Praça Homero Ottoni

✅ Rua Coronel Tamarindo

✅ Rua Santa Clara

✅ Avenida Ruy Barbosa

✅ Praça Santa Rita (contorno pela parte posterior da igreja)

✅ Avenida Ruy Barbosa

✅ Rua Gastão Meirelles

✅ Viaduto Adhemar de Barros

✅ Avenida Presidente Getúlio Vargas (até a ponte Dr. Zerbini)

✅ Avenida João Pessoa

✅ Praça Treze de Maio – Contorno

✅ Avenida João Pessoa

✅ Avenida Presidente Vargas

✅ Viaduto Adhemar de Barros

✅ Rua André Alckmin

✅ Rua Henrique Dias – Contramão

✅ Praça Joaquim Vilela – Incorporação da Procissão do Mastro

✅ Rua Marechal Deodoro – Contramão

✅ Rua João de Castro Coelho

Praça Condessa de Frontin

✅ Rua Dr. Martiniano

✅ Rua Almirante Barroso

✅ Rua Olavo Bilac

✅ Rua Comendador Rodrigues Alves

✅ Rua José Bonifácio

✅ Rua Castro Santos

✅ Rua Padre Anchieta – Entrada da Procissão do Mastro para a Praça Piratininga ✅ Rua Coronel Pires Barbosa

✅ Rua Álvares Cabral

✅ Praça Piratininga – Dispersão após a passagem em frente à igreja

Atenção aos motoristas: evitem circular pelo trajeto durante o evento.

Contamos com a compreensão e colaboração de todos, especialmente quanto à organização do trânsito e à segurança dos participantes e munícipes ao longo do trajeto.