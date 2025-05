ASSISTIR Brusque x ABC Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (10/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Por MRNews



A partida entre Brusque x ABC é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (10) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Brusque x ABC na Série C: Onde Assistir, Horário e Tudo Sobre o Jogo deste Sábado

O Campeonato Brasileiro Série C 2025 segue a todo vapor, e a quinta rodada reserva um confronto de muita expectativa entre Brusque e ABC. A partida será realizada neste sábado, 10 de maio, às 19h30 (horário de Brasília), no tradicional Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). O duelo coloca frente a frente duas equipes que almejam a parte de cima da tabela e buscam se firmar na competição.

Onde Assistir Brusque x ABC ao Vivo

Os torcedores poderão acompanhar Brusque x ABC ao vivo no canal Nosso Futebol+, disponível em pacotes de TV por assinatura e plataformas digitais. A transmissão também contará com cobertura completa em tempo real no portal omunicipio.com.br, com lances descritos minuto a minuto.

Confira onde assistir o jogo em diferentes operadoras:

Claro TV: Canais 567 HD, 217, 218 e 219 SD, além dos 717, 718 e 719 HD. Disponível também na plataforma Claro TV+ .

Canais 567 HD, 217, 218 e 219 SD, além dos 717, 718 e 719 HD. Disponível também na plataforma . Sky: Canais 202 SD e 602 HD, além de 220, 221, 222 SD e 620, 621, 622 HD. Transmissão disponível também na Sky+.

A cobertura começa com o pré-jogo às 19h, trazendo escalações, análises e últimas informações das duas equipes.

Retrospecto: Brusque Leva a Melhor no Histórico

Embora Brusque e ABC sejam clubes com histórias respeitáveis no futebol nacional, eles se enfrentaram oficialmente apenas uma vez, em 12 de março de 2024, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo aconteceu no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), e terminou com empate por 1 a 1 no tempo normal.

Na ocasião, o ABC saiu na frente com gol de Wallyson, mas o Brusque empatou nos minutos finais com um golaço de voleio de Alex Ruan. Na disputa por pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Matheus Nogueira, que defendeu duas cobranças e garantiu a classificação do Quadricolor com vitória por 5 a 4.

Situação Atual na Série C

Ambas as equipes chegam para a quinta rodada com a necessidade de somar pontos. O Brusque busca consolidar seu desempenho dentro de casa, enquanto o ABC quer mostrar força como visitante. A Série C deste ano está acirrada, e cada ponto pode fazer a diferença na busca por uma das oito vagas à próxima fase.

Com elencos reformulados e treinadores que conhecem bem os caminhos da Série C, o jogo promete ser equilibrado. O Brusque aposta no apoio de sua torcida no Augusto Bauer para pressionar desde o início. Já o ABC, com seu elenco experiente, quer repetir as boas atuações da temporada passada e surpreender fora de casa.

Expectativa para o Jogo

A torcida do Brusque deve comparecer em peso para empurrar o time, principalmente após a boa apresentação na rodada anterior. O ABC, por sua vez, aposta na velocidade de seu ataque para explorar os espaços deixados pela equipe mandante. Será um duelo de estilos, com forte marcação, bolas paradas decisivas e muita disputa no meio-campo.

Com base no retrospecto e no momento atual, o confronto promete equilíbrio e emoção até o apito final. Fique ligado para acompanhar tudo ao vivo e em tempo real.

