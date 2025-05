Cantá recebe etapa dos jogos e movimenta o fim de semana no município

Com a participação de mais de 300 alunos-atletas, teve início nesta quinta-feira, 8, a sétima etapa municipal dos 52º JERs (Jogos Escolares de Roraima), no município do Cantá. A cerimônia de abertura foi realizada no Ginásio Galdino Vieira do Nascimento e marcou o início das disputas esportivas que seguem até domingo, 10.

Organizado pelo Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), com apoio da Prefeitura do Cantá, o evento reúne 336 participantes, sendo 308 alunos-atletas e 28 técnicos de 12 escolas da região.

A abertura contou com desfile das delegações, juramento do atleta e do árbitro, além do acendimento da pira olímpica, considerado o ponto alto da noite.

Entre os atletas, Arthur Kaylã Rocha, da equipe de futsal mirim da Escola Estadual Indígena Professor Edinilson Lima Cavalcante, participa pela primeira vez dos Jogos Escolares.

“A minha expectativa está maravilhosa, essa é a minha primeira vez nos Jogos Escolares. Treinamos muito, manhã e tarde, às vezes no sol quente. Vamos tentar nosso máximo e vamos tentar sair com a vitória”, declarou o jovem atleta.

O técnico da equipe, professor Rômulo Terminelis, destacou o crescimento do esporte escolar na comunidade Taba Lascada, onde a escola está localizada. A unidade participa com 32 atletas nas modalidades de futsal, atletismo e tiro com arco.

“A atividade física estimula principalmente o córtex cerebral, o sistema límbico, onde está toda a motivação, a dopamina, a oxitocina. Então, quando o atleta faz atividade física, ele aumenta sua relação socioafetiva, socioemocional, e isso motiva o aluno a estar bem dentro da atividade educacional dele”, explicou.

Início das competições

As competições começam nesta sexta-feira, 9, com jogos de vôlei de praia, futebol e futsal, realizados em diferentes locais da cidade, como a Praça Central do Cantá, o campo do Poeirinha, a quadra Santa Cecília e o Ginásio Galdino Vieira do Nascimento. No sábado (10), haverá disputas de tiro com arco. Os jogos de futsal seguem até domingo.

Os vencedores de cada modalidade garantem vaga na final estadual dos JERs, marcada para julho, em Boa Vista. Os campeões da etapa final terão a chance de representar Roraima nos Jogos da Juventude, em setembro, em Brasília, e nos JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), em outubro, em Minas Gerais.

Infraestrutura e logística

Para garantir o sucesso do evento, o Governo de Roraima disponibiliza estrutura completa, incluindo arbitragem, transporte, alimentação (café da manhã, almoço e jantar) e alojamento para as delegações. A logística é coordenada pelo Instituto do Desporto de Roraima (IDR), com apoio da Prefeitura do Cantá, que cede prédios públicos para acomodar os participantes.

“O Instituto traz os árbitros, todo o material esportivo, a estrutura do alojamento e a alimentação. A prefeitura local disponibiliza as escolas e algumas de suas unidades como alojamento. Temos também o transporte. Todo esse pessoal que vem para os jogos não é só da sede do município, mas também das vilas e comunidades indígenas, e eles não gastam nada”, detalhou o professor Arnóbio Magalhães, do IDR.

Esta é a sétima etapa municipal dos JERs. As anteriores ocorreram em Iracema, Mucajaí, Caracaraí, São Luiz do Anauá, Rorainópolis e Normandia. A próxima seletiva será realizada de 16 a 18 de maio, no município de Amajari.

