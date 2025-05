Prefeitura faz capacitação para Conferência de Igualdade Racial

Cláudio Souza





A Prefeitura de São José dos Campos realizou, nesta quinta-feira (8), capacitação técnica preparatória para a 2ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

O evento no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana, na região norte, contou com a participação de 200 inscritos.

Também estiveram presentes lideranças das comunidades negra, romani (ciganos) e indígena e representantes do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e das religiões de matriz africana.

A capacitação também teve música de qualidade | Foto: PMSJC

Participação popular

A capacitação técnica teve como objetivo preparar os munícipes para a 2ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, programada para o próximo dia 24 de maio, das 8h às 14h, no Cefe.

“A Prefeitura está de parabéns. Fiz questão de me inscrever para esta capacitação, que é fundamental para que estejamos preparados para a conferência”, disse a técnica de enfermagem Maria Vilaní, que tem 60 anos e mora em Santana.

“É um momento fundamental para discussão de propostas para melhoria da nossa cidade e da qualidade de vida dos munícipes”, completou.

Livros expostos relatam luta e conquistas da comunidade negra | Foto: PMSJC

Democracia e justiça racial

A capacitação técnica foi comandada pelo assistente social Júlio Cézar de Andrade, que é mestre em Serviço Social pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), campus Baixada Santista.

Nas palestras e explicações, ele detalhou o tema da conferência, que é “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial”.

Também foram fornecidas informações sobre os três eixos da conferência, que são democracia; justiça racial; e reparação.

A identidade visual da conferência teve destaque no telão | Foto: PMSJC

Ações constantes

A Prefeitura mantém, por meio da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, a Assessoria de Políticas Públicas de Igualdade Racial, com ações e eventos ao longo de todo o ano em parceria com o Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial).

Somente em 2024, cerca de 50 mil pessoas foram beneficiadas com palestras, cursos, seminários, oficinas e rodas de conversa.

Uma das principais conquistas foi a implantação, em 2021, do Centro de Referência Afro-Brasileira, que funciona na sede da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão (rua Henrique Dias, 363, no Monte Castelo, na região central).



