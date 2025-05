SONORA – Após pleito do Governo do Estado, mais duas regiões de Santa Catarina vão receber vacina contra a dengue

Em resposta aos esforços do Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), mais duas regiões catarinenses vão receber vacinas contra a dengue: no Alto Uruguai Catarinense (13 municípios) e Foz do Rio do Itajaí (11 municípios). Inicialmente serão distribuídas 11.900 doses, com a previsão de chegada para esta sexta-feira, 9. Nas próximas semanas as doses serão distribuídas, após alinhamento e orientação às regionais e municípios.

O Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, destaca a importância da vacinação para ajudar a evitar a dengue nesse e nos próximos ciclos que virão:

A SES solicitou, ainda em 2024, ao Ministério da Saúde, a ampliação da vacinação para os municípios das Regiões de Saúde do Extremo Oeste e Xanxerê, que ainda não foram contempladas. Atualmente, os índices de cobertura vacinal contra a dengue em Santa Catarina estão em 34,36% para a primeira dose e 17,60% para a segunda.