Van da Vacinação aplica mais de mil doses no Hospital Infantil Joana de Gusmão em Florianópolis

Foto: Thiago Kaue/ Secom

Entre os dias 7 e 9 de maio, a Van da Vacinação esteve no Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), em Florianópolis. A ação, realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Prefeitura, aplicou 1.092 doses de vacinas no público a partir de 6 meses de idade. Destas, 728 foram para influenza.

A iniciativa integra os esforços do Governo de Santa Catarina para conter o aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente entre bebês e crianças, e teve como objetivo ampliar o acesso à vacinação, alcançando principalmente o público que enfrenta dificuldades para se deslocar até as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

“É importante a prevenção, principalmente porque grande parte das internações em nosso hospital ocorre por problemas respiratórios. Cerca de 65% dos pacientes internados na UTI são por essas condições, principalmente bronquiolite e H1N1. Por isso, a prevenção e a vacinação é super importante”, afirmou a diretora-geral do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Maristela Cardozo Biazon.

Além da vacina contra a gripe, a Van ofereceu outros imunizantes do calendário básico para pessoas com doses em atraso no esquema vacinal.

“Viemos vacinar a população contra a gripe. A imunização é extremamente importante para evitar a forma mais grave da doença e, com isso, reduzir as internações, tanto em enfermarias quanto em UTI”, destacou a Superintendente dos Hospitais Públicos Estaduais, Tatiana Titericz.

Referência estadual em atendimento pediátrico, o Hospital Infantil Joana de Gusmão se destaca em diversas especialidades, como neurocirurgia, neurologia, ortopedia, cirurgia geral e oncologia. A unidade vem sofrendo constantemente com superlotações devido ao aumento de casos respiratórios.