Barbara Reis e Cauã Reymond; Atriz surpreende ao se pronunciar sobre galã

Barbara Reis e Cauã Reymond; surpreende ao rebater críticas ao ator: “Relação maravilhosa”

Em meio a polêmicas e especulações envolvendo o nome de Cauã Reymond nos bastidores de suas produções, a atriz Barbara Reis resolveu quebrar o silêncio e fez uma bela declaração sobre o colega com quem contracenou na novela Terra e Paixão, exibida pela TV Globo no horário nobre de 2023. A fala da atriz surge na contramão das críticas que têm circulado sobre o comportamento do galã em outras produções da emissora.

Durante entrevista ao colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Barbara destacou a excelente convivência com Cauã Reymond durante o período de gravações da novela escrita por Walcyr Carrasco. Eles formaram par romântico na trama, e segundo a atriz, o entrosamento foi além da atuação: “Eu tenho uma relação maravilhosa com ele”, revelou, deixando claro que o ambiente profissional sempre foi harmonioso.

Amizade dentro e fora das câmeras

Ao comentar sobre a dinâmica entre os dois, Barbara foi enfática ao dizer que não houve qualquer tipo de atrito ou desentendimento, contrariando os rumores de que Cauã teria se envolvido em conflitos nos bastidores do remake de Vale Tudo, também da TV Globo.

A atriz foi além e reforçou que a relação entre ambos evoluiu para uma amizade verdadeira, tanto no trabalho quanto fora dele. “Ele é um amigo que tenho no trabalho e na vida”, declarou, desmontando a imagem negativa que circula em torno do ator atualmente.

Próximo papel de Barbara Reis na Globo

Ainda durante o evento no Rio de Janeiro, Barbara Reis comentou sobre seu próximo desafio na teledramaturgia. Ela está confirmada no elenco de Três Graças — título provisório da nova novela de Aguinaldo Silva que substituirá Vale Tudo no horário nobre da emissora.

Na nova trama, a atriz interpretará uma personagem cujo principal desejo será a maternidade, tema que promete emocionar o público. A expectativa é alta para mais uma atuação marcante da artista, que vem se consolidando como uma das principais atrizes da nova geração na Globo.

Enquanto os bastidores da televisão continuam rendendo manchetes, Barbara Reis surge como uma voz ponderada e sincera, elogiando um colega de cena e reforçando a importância de parcerias saudáveis na TV.

É Dessa Forma Que Marco Aurélio Recupera Seus Dólares em Vale Tudo: Reviravolta, Roubo e Traição

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, um dos arcos mais eletrizantes da trama chega a um ponto de virada: Marco Aurélio (Alexandre Nero) finalmente recupera sua mala repleta de dólares. Após uma sequência de armações, traições e estratégias bem elaboradas, o poderoso executivo voltará a sorrir ao colocar as mãos novamente na fortuna desaparecida.

A quantia milionária, que havia passado pelas mãos de Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Renato Góes), será peça central em um jogo perigoso envolvendo Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond) e até um plano de chantagem.

O início da confusão: a mala trocada

Tudo começa quando Raquel recebe, por engano, a mala que pertencia ao vice-presidente da TCA, Marco Aurélio, após a morte de Rubinho (Julio Andrade). Ao descobrir o conteúdo, ela entra em choque e decide que o mais certo seria devolver o dinheiro. Porém, Ivan tem uma ideia oposta: propõe fugir do país com a bolada. O desacordo cria um clima de tensão entre o casal, ameaçando o relacionamento.

Enquanto isso, César vira o principal suspeito do sumiço da grana, sendo perseguido por capangas de Marco Aurélio. Nesse cenário, Maria de Fátima começa a conectar os pontos e entende que a mala está com sua mãe, Raquel.

O roubo calculado de Fátima

Sempre astuta e ambiciosa, Fátima invade o apartamento de Raquel e rouba a mala. Mas ela vai além: deixa propositalmente o isqueiro de Ivan no local para incriminá-lo. A estratégia é eficaz — Raquel acusa Ivan de traição, e o casal rompe de vez.

Com a mala em mãos, Fátima entrega o dinheiro a César, que tenta usá-lo para fugir. No entanto, ela novamente age pelas costas do amante e avisa Marco Aurélio sobre a tentativa de golpe. O executivo consegue capturar César, mas prefere não denunciá-lo formalmente após uma série de subornos.

A verdadeira jogada de Maria de Fátima

O gesto de entregar a mala ao verdadeiro dono não é gratuito. Fátima explica a César que tudo fazia parte de um plano para usar o dinheiro como moeda de troca e conseguir um cargo de prestígio para ele na TCA. Contudo, envolvida com Afonso (Humberto Carrão), herdeiro bilionário, ela percebe que vale muito mais a pena investir no relacionamento do que fugir com um malandro e uma mala de dólares.

Final feliz para Marco Aurélio?

Marco Aurélio finalmente consegue o que tanto procurava: a recuperação de sua fortuna. Satisfeito e aliviado, ele opta por não envolver a polícia, encerrando momentaneamente a caça ao dinheiro perdido. Mas em Vale Tudo, cada reviravolta pode ser o começo de um novo conflito — e essa história ainda promete muitas emoções.

