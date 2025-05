Boa Vista Junina 2025: prefeito anuncia Maiara e Maraísa como atração nacional

Foto: Reprodução/Instagram



A Prefeitura lançou na tarde deste sábado, 10, mais uma edição do considerado Maior Arraial da Amazônia, o Boa Vista Junina 2025. Entre os anúncios feitos pelo prefeito Arthur Henrique (MDB), está Maiara e Maraísa como atração nacional do evento, que ocorrerá na Praça Fábio Marques Paracat, no Centro. Serão seis dias de festa: 3 a 8 de junho, tendo o show da dupla sertaneja no encerramento.

O prefeito também trouxe como novidade a ampliação na estrutura do tablado, com capacidade para um público de 5 mil espectadores. Ao todo, serão 28 quadrilhas que se apresentarão este ano em um palco 100% coberto.

Foto: Sunayra Cabral/TV Imperial

Além de Maiara e Maraísa, o Boa Vista Junina 2025 também vai contar com shows de 35 bandas locais. Arthur Henrique também garantiu a quebra de um novo recorde da Maior Paçoca do Mundo.

“Esse ano a gente vai ter mais espaço. A gente tirou o palco Velia Coutinho de lá. Foi uma boa ação. Agora, a gente usa mais esses palcos fixos, a gente monta os palcos de estrutura metálica, que é mais dinâmico, dá mais condição para fazer um bom festival. Vai ser o maior Boa Vista Junina de toda a história”, destacou o prefeito.

Fonte: Da Redação