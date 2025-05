IERR abre inscrições para cursos gratuitos de extensão de programa nos polos de Mucajaí e Iracema

O IERR (Instituto de Educação de Roraima) está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira, 15, para novos cursos de extensão do Programa Capacita Saúde, que serão realizados nos polos de Mucajaí e Iracema. As formações são gratuitas e voltadas para maiores de 18 anos com Ensino Médio completo, sendo preferencialmente destinadas a quem já atua na área da saúde.

As inscrições são feitas pelo site oficial do IERR e as aulas de todos os cursos acontecerão entre os dias 19 e 22 de maio.

O coordenador-geral dos Polos de Apoio Presencial do IERR, Marcos Heráclito, explicou que os cursos ofertados pelo instituto para os municípios têm como qualificar profissionais e interessados com conhecimentos técnicos essenciais para atuação em diferentes áreas, contribuindo para o fortalecimento da saúde pública e do setor agropecuário no Estado.

“São dois novos cursos. Em Mucajaí são 50 vagas divididas entre os cursos de Primeiros Socorros e Punção Venosa. Já em Iracema são 60 vagas divididas entre os cursos de Inseminação Artificial Animal e Procedimentos Técnicos em Feridas e Curativos. As inscrições vão até o dia 15 de maio e os cursos ocorrem no período de 19 a 22 de maio”, anunciou.

CURSOS

No Polo Iracema, será oferecido o curso de Inseminação Artificial Animal (Bovina), que aborda técnicas modernas de reprodução bovina, com foco na inseminação artificial como ferramenta para a melhoria genética do rebanho. A formação contribui diretamente para a profissionalização dos produtores rurais, permitindo o aumento da produtividade e a elevação da qualidade do gado, fortalecendo a pecuária local. Serão disponibilizadas 30 vagas, com carga horária de 40 horas.

Também no polo Iracema, o curso de Procedimentos Técnicos em Feridas e Curativo oferece uma abordagem atualizada sobre avaliação, tratamento e cuidados com feridas, além das práticas recomendadas para curativos. Esta capacitação é fundamental para profissionais da saúde que desejam aprimorar sua atuação, garantindo um atendimento mais qualificado e a prevenção de complicações em pacientes. Ao todo são 20 vagas, com carga horária de 40 horas.

Já no Polo Mucajaí, o curso de Punção Venosa capacita os participantes nas técnicas de acesso venoso, uma habilidade essencial para procedimentos como coleta de sangue e administração de medicamentos. Ao concluir a formação, o aluno amplia suas competências técnicas, aumentando a segurança e eficiência dos atendimentos

na área da saúde. O curso conta com 30 vagas e carga horária de 40 horas.

Complementando a oferta, o curso de Primeiros Socorros: Conhecimento, Teoria e Prática prepara os participantes para agir com rapidez e segurança em situações de emergência. Com conteúdos teóricos e prática simulada, a formação é ideal tanto para profissionais quanto para o público em geral, oferecendo conhecimentos que podem salvar vidas em casos críticos, tanto no ambiente profissional quanto no cotidiano. São 30 vagas disponíveis, também com carga horária de 40 horas.

Para mais informações e para acompanhar as ações do IERR, os interessados podem acessar o site oficial ou seguir as redes sociais do instituto.

