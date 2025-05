Morre no HGR segurança que foi baleado em evento no Centro de Boa Vista

Foto: Reprodução



O segurança Augusto Lima dos Santos, de 43 anos, morreu no Hospital Geral de Roraima. Conforme informado por familiares, ele sofreu uma parada cardíaca na manhã desta sexta-feira, 9. A vítima estava internada desde o dia 28 de março, após levar um tiro no peito durante uma discussão em um evento particular em Boa Vista.

O suspeito do crime se envolveu em uma briga e foi retirado da festa. Ao tentar retornar, a equipe de segurança do evento tentou impedi-lo, momento em que ele disparou contra a vítima. Em seguida, fugiu do local.

O homem ficou foragido por uma semana, até ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-174 no dia 4 de abril. Ele ainda tentou fugir, mas acabou sendo alcançado pela equipe.

Fonte: Da Redação