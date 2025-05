Prefeitura de Boa Vista entrega 321 títulos definitivos para famílias de 27 bairros

Entrega de Títulos definitivos – Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV



Mais 321 famílias de Boa Vista agora podem dizer com segurança “essa casa é minha!”. Na noite desta quinta-feira, 8, a Prefeitura entregou títulos definitivos a moradores de 27 bairros da capital. A ação ocorreu no Palácio 9 de Julho e faz parte do processo de regularização fundiária da gestão do prefeito Arthur Henrique desde 2021.

Com essa entrega, o município se aproxima de cerca de 2.500 títulos entregues. “Estamos garantindo dignidade, segurança jurídica e valorização para quem esperou por décadas esse documento. É o fim da espera para centenas de famílias que agora têm a posse legal do seu imóvel”, afirmou o prefeito durante o evento.

Ele também destacou que esse documento muda a vida do cidadão. “Com o título, a casa passa a valer mais, pode se usada em financiamentos, tem garantia de herança para os filhos e dá acesso a políticas públicas com mais facilidade”, explicou Arthur.

Gleba Cauamé

O maior destaque desta entrega foi a antiga Gleba Cauamé, área de 200 hectares que antes pertencia à Diocese de Roraima e foi doada ao município em 2024. A região abrange os bairros Nova Canaã, Cambará e Professora Araceli Souto Maior. Somente para esta área foram entregues 248 títulos, sendo 190 do Nova Canaã e 58 do Cambará.

Além disso, outros 73 moradores de bairros como Caranã, Olímpico, Santa Tereza, Asa Branca, Jardim Primavera, Buritis e Mecejana também foram contemplados. A professora Laudinete Ferreira, foi uma das beneficiadas com a regularização fundiário. Após mais de 20 anos de espera, ela descreveu a conquista como um sonho realizado.

“Chorei de emoção quando soube. Foram anos de luta, criando minha filha sozinha, sem saber se um dia teria esse papel em mãos. Hoje, estou em paz”, contou Laudinete, moradora do bairro Buritis.

Joyce Pinto, dona de casa do Nova Canaã, também celebrou a novidade após 28 anos morando no mesmo local. “Sempre esperei por esse dia. Já tinha tentado, mas nunca dava certo. Agora, graças a Deus, chegou o meu momento. Me sinto segura e muito feliz”, disse.

O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur), Flávio Grangeiro, reforçou que a prefeitura vem estruturando a equipe e adquirindo novos equipamentos para acelerar o processo de regularização em toda a cidade. “Estamos ampliando a capacidade técnica e operando em parceria com a gestão municipal para dar mais agilidade às próximas entregas. A meta é triplicar esse número nos próximos meses”, afirmou.

Fonte: Da Redação