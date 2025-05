Prefeitura promove 3º Festival Esportivo e Recreativo para Pessoas com Deficiência

A Prefeitura de João Pessoa segue comprometida em construir uma cidade mais inclusiva. Neste sábado (10), a Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) promove o 3º Festival Esportivo e Recreativo para Pessoas com Deficiência. O evento, que faz parte do programa ‘Esporte Sem Limites’, será realizado no Ginásio de Esportes Neuza Gonçalves Brandão, no bairro dos Bancários, a partir das 8h.

“O festival tem a finalidade de evidenciar às crianças, jovens e adultos que o esporte é uma forma de melhorar a condição de vida, conseguir reconhecimento na sociedade e ampliar a prática regular e saudável de atividades físicas. Queremos através deste evento que pessoas com qualquer tipo de deficiência vivenciem o esporte e o percebam como uma ferramenta capaz de fortalecer a autoestima e o bem-estar”, explicou Fábio Farias, gerente do Paradesporto da Sejer.

O programa ‘Esportes Sem Limites’ tem como objetivo proporcionar momentos de integração, diversão e desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas para crianças, jovens e adultos com deficiência.

O projeto atende aproximadamente 100 pessoas, e o festival vai ter a participação de crianças, jovens e adultos, nas deficiências física, intelectual, auditiva e visual. O evento contará com diversas modalidades esportivas, incluindo Futsal, Futebol de 5, Goalball, Dança, Jiu-jitsu, Bocha e Handebol, e terá o envolvimento de sete Centros de Referência de Inclusão para Pessoas com Deficiência.

Atividades:

Futsal (deficiência intelectual)

Futebol de 5 (deficiência visual)

Goalball (deficiência visual)

Dança, Jiu-jitsu e Bocha (deficiências física e intelectual)

Futsal (deficiência intelectual – Apae e Pestalozzi)

Futsal (deficiência auditiva)

Handebol (deficiência intelectual)

Atividades na área externa:

Recreação para as crianças

Entidades participantes:

Instituto dos Cegos da Paraíba

Associação Pestalozzi da Paraíba

Associação dos Surdos de João Pessoa

Centro de Referência da Pessoa com Deficiência

Coordenadoria da Pessoa com Deficiência (PMJP)

Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad)

Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae)

Fundação Campeões do Amanhã (parajiu-jitsu)