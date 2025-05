‘Dia D’ de vacinação em João Pessoa tem parcial de mais de 5,5 mil doses aplicadas

Os moradores de João Pessoa já entenderam a importância de cuidar da saúde e buscar na vacina a prevenção para muitas doenças. Tanto que neste sábado (10), ‘Dia D’ de vacinação, os pessoenses não perderam tempo e foram até os mais diversos pontos de imunização colocados à disposição pela Prefeitura.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram aplicadas 5.506 doses de vacinas, o que mostra um esforço contínuo da saúde pública em proteger e garantir o bem-estar da população. Unidades de Saúde da Família (USFs), policlínicas municipais, Centro Municipal de Imunização e pontos móveis espalhados pela cidade funcionaram para atender o público.

A mobilização teve como objetivo reforçar a vacinação contra a Influenza e ampliar a cobertura vacinal dos grupos prioritários, sobretudo crianças a partir de 6 meses, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. Também foi realizada a multivacinação voltada à atualização da caderneta de vacinação de todo o público, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Proteção – O aposentado José Joaquim Figueiredo, de 77 anos, entende a importância da imunização e, por isso, procurou a USF Torre Integrada II na manhã deste sábado para garantir as vacinas contra a Covid-19 e a Influenza. “Pessoas da minha idade têm facilidade de adoecer e a vacina já previne algumas doenças. Eu venho todo ano e tomo as vacinas, eu sei da importância delas para mim”, falou.

Imunização acompanhada por quem entende que com saúde não se brinca. A enfermeira da USF Torre Integrada II, Natália Azevedo, alertou a todos para colocar em dia o cartão de vacina. “É melhor prevenir do que remediar. A gente está trabalhando, buscando, fazendo o chamamento do pessoal. Vamos vacinar, que é muito importante para a prevenção de doenças”, ressaltou.

Atendendo ao chamado – Quem atendeu ao chamamento e foi logo cedo a USF Torre Integrada II foi o fiscal de loja Alexandre Magno Dias Barbosa, de 50 anos. “Eu procuro sempre estar atualizado com as vacinas, acompanhando as campanhas do Ministério da Saúde que nos cede a vacina para a nossa segurança e saúde. Quando eu era pequeno tomei vacina para paralisia infantil, incentivei meu filho, meu sobrinho. Todo mundo hoje em dia está com o cartão de vacinação atualizado”, contou.

Rayane Viegas Pereira, de 30 anos, já estava imunizada, mas foi vacinar o filho Yuri Gabriel, de 5 anos, contra a raiva animal. “Ele levou uma mordida de cachorro e vim dar a vacina antirrábica. Sei a importância da imunização, tanto que o cartão dele está todo em dia”, completou.

A assistente social, Maria das Graças da Silva, também não perdeu tempo. “Tomei a da gripe e agora estou imunizada. Assim, fico mais segura”, disse.