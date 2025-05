DJ Mermaid e o cantor Caio Prado agitam público no projeto Circulador Cultural

O público se fez presente e elogiou mais uma edição do projeto Circulador Cultural realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), neste domingo (11), na Casa da Pólvora, Centro Histórico da cidade. O evento foi marcado pelas apresentações da DJ Mermaid e o cantor Caio Prado. O show foi em alusão ao 17 de maio, Dia Internacional contra a LGBTOIAPfobia.

“O Circulador Cultural é um projeto extremamente consolidado da Funjope. Desta vez, a gente está abrindo com essa excelente dupla, Mermaid e Caio Prado, que tem uma performance de Dorival Caymmi muito bonita, é um vozeirão impressionante. E a gente observou que o público respondeu de maneira muito afetiva aos shows de hoje, mas também ao próprio projeto Circulador Cultural. Aqui a gente tem um público muito forte, de perfil mais universitário, um público que curte, que gosta de uma música mais experimental, mais criativa, que é o conceito que a gente desenvolve na Casa da Pólvora. Cada equipamento nosso a gente desenvolve um conceito diferente”, expôs Marcus Alves, diretor executivo da Funjope.

A DJ Mermaid fez a abertura do evento com um pouco de pop e depois o ‘tribalzão`. Desta vez, a artista trouxe uma salada de ritmos mixados no tribal, mas com um início de set mais tranquilo para uma socialização do público. “Foi incrível reencontrar o público da Casa da Pólvora, realmente emocionante, principalmente agora que voltei como artista trans, representando toda uma comunidade da qual faço parte e me segue. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta”, disse.

Caio Prado fez show emocionante inspirado na família Caymmi, mesclado com música eletrônica. Foi um momento com muita música popular brasileira e uma experimentação misturada a ritmos contemporâneos. “Só de chegar aqui nesse visual, nesse alto, maravilhoso… Eu acho muito incrível trazer minha música pra cá, ter um público nesse pôr do sol, nesse lugar maravilhoso que é Jampa, cheio de diversidade, cheio de cultura, ressignificando a arte brasileira. Eu fico muito feliz e muito honrado de poder trazer minha música aqui. Tem tantos coletivos que eu me sinto representado, que eu já sigo na internet há muito tempo, nas redes sociais a gente se comunica há muito tempo, muitos ativistas, muitas pessoas que defendem a música como transformação social e política”, enfatizou o artista.

Juliana Martins foi ao Circulador Cultural com a família e adorou celebrar o Dia das Mães com esse evento. “Maravilhoso! Uma boa pedida pro domingão das mães! Eu sempre venho, mas hoje foi mais especial”, falou.

Já Adriel Vinícius estava na Casa da Pólvora pela primeira vez. Ele garantiu que agora o passeio vai virar um hábito. “Aqui é muito legal. É um lugar tranquilo e a música muito boa. Vai ter de vir mais vezes? Agora vai virar costume, sempre que tiver evento, eu venho”, brincou.