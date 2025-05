Prefeitura de Boa Vista deflagra Operação Praça Segura e intensifica fiscalização para garantir segurança em espaços públicos

Operação Praça Segura – Foto: Andrezza Mariot/Semuc/PMBV



Para garantir segurança e qualidade de vida à população, a Prefeitura de Boa Vista tem intensificado ações de fiscalização em espaços públicos da capital, coibindo práticas ilegais por meio da operação “Praça Segura”. Nesse sábado, 10, a iniciativa contou com guardas civis municipais, agentes de trânsito, assim como fiscais tributários que percorreram diversos pontos da cidade.

A operação atua com ações preventivas, visando uma convivência harmônica nos espaços urbanos de Boa Vista. De acordo com Diego Lima, subcomandante do canil da Guarda Civil Municipal, os agentes zelam pela integridade da população, assegurando a ordem pública.

“Buscamos coibir atitudes ilícitas de condutores, como embriaguez ao volante e ainda percorremos bares e praças da capital com fiscais tributários que verificam a situação dos alvarás de funcionamento. É uma ação em conjunto com outras secretarias da prefeitura para garantir a segurança de todos nesses ambientes”, disse.

Também faz parte das ações o cumprimento de normas de trânsito, no controle de estacionamentos, orientação a pedestres e motoristas. Auristoni Vieira, agente de trânsito, afirma que o trabalho envolve coibir infrações que possam colocar em risco a integridade dos moradores, como embriaguez ao volante.

“Com essa intervenção buscamos coibir o índice de infrações cometidas por pessoas que estão conduzindo veículos com sintomas de embriaguez e irregulares. Então, dessa forma trabalhamos para reduzir o número de acidentes de trânsito em nossa cidade”, destacou.

Fonte: Da Redação