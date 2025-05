Vasco anuncia demissão de Marcelo Sant’Ana do cargo de diretor executivo de futebol; DEMITIDO

Vasco anuncia demissão de Marcelo Sant’Ana do cargo de diretor executivo de futebol

O Vasco da Gama anunciou oficialmente neste domingo, 11 de maio de 2025, a demissão de Marcelo Sant’Ana, que ocupava o cargo de Diretor Executivo de Futebol. A informação foi divulgada por meio das redes sociais do clube, encerrando o vínculo do dirigente com a instituição cruzmaltina.

Em nota, o clube agradeceu pelos serviços prestados por Marcelo Sant’Ana durante o período em que esteve à frente do departamento e desejou sucesso ao profissional em seus próximos desafios.

CEO assume funções temporariamente

Com a saída de Sant’Ana, o CEO do Vasco, Carlos Amodeo, passará a acumular, temporariamente, as atribuições administrativas e burocráticas do Departamento de Futebol até que um novo nome seja anunciado para o cargo.

A saída de Marcelo Sant’Ana ocorre em um momento importante da temporada, e a diretoria vascaína busca soluções para manter a estabilidade da gestão esportiva, especialmente diante dos desafios da Série A do Campeonato Brasileiro.

Mudança estratégica

ASSISTIR AO VIVO Cienciano x Caracas , HOJE (08), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Racing x Huracán , HOJE (08), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Marcelo Sant’Ana havia sido contratado para liderar a reestruturação do futebol do Vasco, alinhado aos novos rumos da SAF. Apesar de algumas movimentações no mercado e esforços de reorganização interna, a gestão do executivo vinha sendo alvo de críticas de parte da torcida e da imprensa especializada.

A expectativa agora gira em torno de quem será o novo nome escolhido para ocupar o cargo, enquanto o clube segue em busca de resultados positivos dentro e fora de campo.

Tags: Vasco da Gama, Marcelo Sant’Ana, demissão, Carlos Amodeo, Diretor Executivo de Futebol, SAF, Série A, gestão esportiva

Deseja que eu inclua sugestões de nomes para substituir Marcelo Sant’Ana no Vasco?

Felipe admite falta de atitude no Vasco após goleada e pede desculpas à torcida: “Fomos abaixo em todos os sentidos”

O técnico Felipe reconheceu publicamente a atuação desastrosa do Vasco da Gama na goleada sofrida por 4 a 1 diante do Puerto Cabello, na noite desta quarta-feira (7), pela Copa Sul-Americana. Após o vexame histórico na Venezuela, o treinador não poupou críticas à postura do time e lamentou os sucessivos erros cometidos ao longo da partida.

— “Fomos abaixo em todos os sentidos. Faltou atitude, organização e espírito competitivo. Quando isso acontece, o adversário ganha confiança e as falhas se multiplicam. Peço desculpas ao torcedor, que não merece ver um Vasco tão frágil dentro de campo”, declarou Felipe em entrevista coletiva.

Atuação comprometedora

O treinador se mostrou especialmente incomodado com os erros na saída de bola e a apatia geral da equipe, principalmente após o segundo gol venezuelano, quando o Vasco simplesmente desapareceu da partida. A equipe, que até então liderava o grupo, agora se vê ameaçada de eliminação precoce na fase de grupos.

— “Não é admissível que o time tenha esse comportamento diante de um adversário que sabíamos que viria com tudo. Treinamos, alertamos, mas na hora do jogo, a execução foi falha. E quando você erra tanto, o castigo vem pesado, como foi hoje”, completou Felipe.

Torcida pede mudanças

A torcida cruz-maltina, revoltada nas redes sociais, intensificou os protestos pedindo a saída do próprio técnico Felipe e do diretor Marcelo Santana, responsabilizados pela montagem do elenco e pelas escolhas táticas que não surtiram efeito. O clima nos bastidores é de tensão, e parte da diretoria já avalia alternativas para tentar reverter o cenário negativo.

Próximos passos

Com cinco pontos, o Vasco perdeu a liderança do Grupo G e terá que vencer seus últimos compromissos para garantir a classificação às oitavas de final. A pressão aumenta, e o time precisará mostrar uma resposta imediata diante da própria torcida, que perdeu a paciência com a sequência de atuações ruins.

Tags: Vasco goleado, Felipe técnico do Vasco, Puerto Cabello 4×1 Vasco, Sul-Americana 2025, crise no Vasco, pedido de desculpas, Marcelo Santana, pressão no elenco, Vasco fora da Sul-Americana.

Felipe admite vergonha após goleada e pede desculpas à torcida do Vasco: “Faltou atitude, erramos demais”

A goleada histórica sofrida pelo Vasco diante do Puerto Cabello, por 4 a 1, na Venezuela, nesta quarta-feira (7), gerou revolta entre os torcedores e um clima de forte cobrança interna. Após a partida válida pela Copa Sul-Americana, o técnico Felipe assumiu a responsabilidade e fez um discurso contundente em entrevista coletiva: “Peço desculpas ao torcedor. Faltou atitude e erramos demais.”

O treinador, que já vinha sendo questionado por parte da torcida devido à campanha irregular, não escondeu a frustração com o desempenho da equipe. Segundo ele, os jogadores mostraram apatia e falharam em fundamentos básicos, o que facilitou o trabalho do adversário, até então considerado tecnicamente inferior.

“Nosso primeiro tempo foi até controlado, mas a gente errou demais. Faltou atitude. Não se pode jogar uma competição internacional dessa forma. O torcedor está no direito de estar revoltado”, afirmou Felipe.

Atuação comprometedora e erros graves

O Vasco até chegou a empatar no fim do primeiro tempo, mas foi completamente dominado na etapa final. A equipe venezuelana aproveitou falhas grotescas na saída de bola e nas coberturas defensivas para marcar três gols e fechar o placar em 4 a 1 — a pior derrota do clube para um time da Venezuela na história.

Felipe também reconheceu que o grupo precisa de mudanças urgentes, principalmente no aspecto psicológico e de comprometimento tático:

“A gente não pode vir aqui e achar que vai ganhar só com a camisa. Isso é um aprendizado duro. Estamos em um momento decisivo da temporada e precisamos reagir. Essa atuação foi inaceitável.”

Clima de pressão e revolta da torcida

Nas redes sociais e em comunidades vascaínas, a cobrança pela demissão de Felipe e do diretor de futebol Marcelo Santana ganhou força. Muitos torcedores acusam a diretoria de negligenciar o planejamento esportivo e de contratar mal para o elenco de 2025. A atuação desastrosa fora de casa acentuou ainda mais o desgaste do comando técnico e da gestão de futebol.

Próximos passos

O Vasco volta a campo em um cenário de enorme pressão. Além da necessidade de vencer os próximos compromissos na Sul-Americana, o clube terá que lidar com o abalo moral causado por uma das derrotas mais vergonhosas de sua história recente.

Felipe, por enquanto, continua no cargo, mas sua permanência está em xeque. A direção será cobrada fortemente nos próximos dias e decisões importantes deverão ser tomadas para tentar reverter o cenário de crise.

Tags: Vasco da Gama, Felipe treinador, goleada Puerto Cabello, Sul-Americana 2025, crise no Vasco, torcida revoltada, Marcelo Santana pressionado, desculpas ao torcedor, falta de atitude, futebol brasileiro.

Vergonha Histórica! Vasco é o 1º clube brasileiro a levar 4 gols de um time venezuelano em torneios da Conmebol

Na noite desta quarta-feira, 7 de maio de 2025, o Vasco da Gama entrou para a história do futebol sul-americano — mas por um feito negativo que escancarou a fragilidade da equipe em campo: o clube carioca se tornou o primeiro time brasileiro a sofrer 4 gols de um adversário venezuelano em competições da Conmebol. O vexame ocorreu na derrota por 4 a 1 para o modesto Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana.

A marca inédita foi destacada pelo perfil estatístico @DataFutebol na rede X (antigo Twitter), confirmando o tamanho da humilhação: nenhuma equipe do Brasil, em toda a história de torneios como Libertadores, Sul-Americana ou Mercosul, havia levado quatro gols de um clube da Venezuela.

Crise técnica e institucional

A goleada evidenciou não apenas problemas defensivos, mas um descontrole total dentro de campo e nos bastidores. Sem reação, com erros grotescos na saída de bola e uma defesa exposta, o Vasco foi dominado em todos os setores pelo time venezuelano, que sequer figura entre as principais potências do continente.

A repercussão imediata entre torcedores e comentaristas foi devastadora. Muitos exigem a demissão imediata do técnico Felipe e também a saída do diretor de futebol Marcelo Santana, acusados de não apresentarem um planejamento minimamente competitivo para a temporada. A torcida, revoltada nas redes sociais, aponta que a atual gestão levou o clube a um de seus piores momentos da história recente.

Recorde negativo escancara decadência

O vexame na Venezuela representa mais que uma derrota: é o reflexo de uma crise técnica, tática e emocional. A defesa, que falhou em lances básicos, e um ataque sem criatividade deixaram o Vasco completamente à mercê de um adversário muito inferior no papel — mas superior em organização, vontade e disciplina tática.

Risco de eliminação

Com o resultado, o Vasco estaciona nos 5 pontos e vê Melgar e Puerto Cabello encostarem na briga por vaga no Grupo G da Sul-Americana. A classificação, que parecia encaminhada, agora corre sério risco. Se não houver reação imediata — dentro e fora de campo — o clube pode dar adeus precocemente a mais um torneio continental.

Tags: Vasco da Gama, goleada histórica, Puerto Cabello 4×1 Vasco, vergonha na Sul-Americana, Felipe fora, Marcelo Santana pressionado, time brasileiro goleado por venezuelano, crise no Vasco, Copa Sul-Americana 2025.

A maior vergonha da história do Vasco: Goleada histórica na Venezuela revolta torcida que pede demissão de Felipe e Marcelo Santana já

Na noite de 7 de maio de 2025, o Vasco protagonizou um dos capítulos mais vexatórios de sua centenária história ao ser goleado por 4 a 1 pelo Puerto Cabello, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana. O resultado não apenas escancarou os inúmeros problemas defensivos do time carioca, mas também colocou em xeque a continuidade de nomes importantes dentro do clube. A revolta da torcida foi imediata, com pedidos massivos nas redes sociais pela demissão do técnico Felipe e do diretor de futebol Marcelo Santana.

Desde o início da partida, o Vasco se mostrou desorganizado. Mesmo com maior posse de bola, o time não teve repertório ofensivo, foi travado facilmente pela marcação adversária e sofreu com erros individuais grotescos. O primeiro gol dos venezuelanos veio após uma saída de bola desastrosa, culminando em pênalti cometido por Hugo Moura. O gol marcado por Junior Paredes abriu o caminho para a humilhação.

João Victor ainda empatou em jogada aérea no fim do primeiro tempo, mas a esperança vascaína durou pouco. O segundo tempo foi uma avalanche do Puerto Cabello, com o Vasco completamente apático e vulnerável. Gerardo Padrón, Raudy Guerrero e novamente Junior Paredes marcaram para os venezuelanos, selando a goleada e aumentando o constrangimento.

A derrota deixa o Vasco em situação delicada no Grupo G, com cinco pontos, e coloca em risco sua classificação à próxima fase da Sul-Americana. No entanto, mais do que a posição na tabela, o que mais pesa neste momento é a perda de confiança total da torcida.

Pressão insustentável

Nas redes sociais, torcedores se manifestaram de forma contundente após o apito final. Entre xingamentos e desabafos emocionados, um pedido unânime se destacou: a saída imediata do técnico Felipe e do diretor Marcelo Santana. Ambos são alvos de críticas por decisões questionáveis, falta de planejamento e uma gestão que, segundo os vascaínos, levou o clube a viver mais um papelão internacional.

A torcida, que apostava em uma retomada na temporada com a competição continental, agora vê o ano de 2025 como mais uma sequência de fracassos. A goleada para o modesto Puerto Cabello será lembrada como um dos maiores vexames da história do clube — talvez o maior.

A pressão nos bastidores aumenta, e os próximos dias prometem ser turbulentos em São Januário. Felipe e Marcelo Santana resistirão?

Tags: Vasco, Puerto Cabello x Vasco, Sul-Americana, vexame do Vasco, Felipe demissão, Marcelo Santana fora, torcida revoltada, crise no Vasco, Vasco 2025

A maior vergonha da história do Vasco: Goleada histórica para o Puerto Cabello na Venezuela expõe crise profunda

Na noite desta quarta-feira, 07 de maio de 2025, o Vasco da Gama escreveu um dos capítulos mais humilhantes de sua centenária história. Em plena Venezuela, o clube carioca foi goleado por 4 a 1 pelo modesto Puerto Cabello, equipe sem qualquer tradição no cenário internacional, pela Copa Sul-Americana. Mais do que uma derrota, o resultado representa a maior vergonha já vivida pelo torcedor vascaíno em uma competição continental.

Um vexame anunciado

Mesmo com maior posse de bola no início da partida, o Vasco demonstrou desde os primeiros minutos a apatia que tem marcado sua temporada. O controle territorial não se traduziu em chances claras, e a equipe demonstrou uma desconcertante incapacidade de romper a marcação do adversário. Sem criatividade, intensidade ou organização, o Cruzmaltino logo caiu na armadilha da própria fragilidade.

A defesa, completamente desorganizada, entregou o primeiro gol ao Puerto Cabello ainda no primeiro tempo, após erro infantil de saída de bola. Junior Paredes converteu o pênalti e deu início ao massacre. Léo Jardim ainda salvou o Vasco de um placar mais elástico antes do intervalo. O empate de João Victor, de cabeça, em bola parada, foi um alento ilusório para um time sem alma.

Um segundo tempo para apagar da história

Na volta do intervalo, o Vasco simplesmente desapareceu. Descompactado, sonolento e completamente vulnerável, foi engolido por um adversário limitado, mas que demonstrou vontade, organização e fome de vitória. Os venezuelanos dominaram o meio de campo, venceram duelos aéreos com facilidade e aplicaram um verdadeiro baile no time carioca.

Gerardo Padrón, Raudy Guerrero e novamente Junior Paredes ampliaram o placar e selaram a goleada histórica. O Vasco, sem nenhuma reação, apenas assistiu ao próprio fracasso se desenrolar diante de milhares de espectadores. Foi uma atuação indigna, sem liderança, sem comando técnico e sem qualquer traço do clube gigante que um dia venceu Libertadores, Brasileirão e Mercosul.

O impacto da derrota

Com o resultado, o Vasco se complicou seriamente na tabela do Grupo G da Sul-Americana. Estacionado com cinco pontos, viu Melgar e Puerto Cabello encostarem com quatro e ressuscitarem na disputa pela vaga. Mais do que a pontuação, o vexame deixa uma ferida aberta na moral da equipe e na relação com sua torcida, que já vinha impaciente com os sucessivos tropeços na temporada.

A maior vergonha da história?

É difícil encontrar paralelo recente com tamanha humilhação. Nem mesmo as eliminações para equipes de divisões inferiores na Copa do Brasil, nem os rebaixamentos à Série B, nem o 7 a 1 para o Atlético-PR em 2005 doem tanto quanto ser goleado por um clube quase desconhecido fora de casa em uma competição internacional. O abismo técnico e emocional entre os times foi assustador — e o fato de isso acontecer com o elenco mais caro da história recente do Vasco torna tudo ainda mais revoltante.

Reflexão obrigatória

O Vasco precisa urgentemente repensar seu planejamento, sua comissão técnica, suas lideranças internas e até seu modelo de jogo. A derrota para o Puerto Cabello é um aviso claro de que o caminho atual leva ao abismo. Se nada for feito, a Sul-Americana pode não ser o único pesadelo em 2025.

Tags: Vasco, vexame, Puerto Cabello, Copa Sul-Americana, goleada, crise no Vasco, futebol internacional, Vasco eliminado, Vasco 2025, Vasco vergonha.

Gostaria que este artigo incluísse opiniões de torcedores ou análises de comentaristas também?

Ficha Técnica do Jogo:

Competição: Conmebol Sul-Americana – Fase de Grupos

Data: Quarta-feira, 07 de maio de 2025

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Misael Delgado, Valência, Venezuela

Transmissão: ESPN e Disney+

Tempo Real: ge acompanha todos os lances da partida.

Escalações Prováveis:

Vasco (Técnico: Felipe – Interino)

Formação: 4-3-3

4-3-3 Escalação: Goleiro: Léo Jardim Defensores: Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton Meio-campistas: Hugo Moura, Mateus Carvalho (Tchê Tchê) e Coutinho Atacantes: Nuno Moreira, Rayan e Vegetti

Desfalques: Payet: Lesão no joelho Lucas Freitas: Fascite plantar Maurício Lemos: Fratura na costela Estrella: Transição David: Pós-cirurgia no joelho



Puerto Cabello (Técnico: Vasco Faísca)

Formação: 4-3-3

4-3-3 Escalação: Goleiro: Luis Romero Defensores: Casiani, Tony Shimaga, Mbaye e Linares Meio-campistas: Hernández, Contreras e Khelfi Atacantes: Guerrero, Padrón e Paredes

Desfalques: Nenhum

Arbitragem:

Árbitro: José Mendez (PAR)

José Mendez (PAR) Assistente 1: Milciades Saldivar (PAR)

Milciades Saldivar (PAR) Assistente 2: Eduardo Brito (PAR)

Eduardo Brito (PAR) VAR: Franklin Congo (ECU)

Contexto:

Vasco: O time vem de uma derrota por 1 a 0 contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Com uma vitória e dois empates na Conmebol Sul-Americana, busca a vitória para seguir na luta pela liderança do Grupo G, atualmente dominado pelo Lanús, com 5 pontos.

O time vem de uma derrota por 1 a 0 contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Com uma vitória e dois empates na Conmebol Sul-Americana, busca a vitória para seguir na luta pela liderança do Grupo G, atualmente dominado pelo Lanús, com 5 pontos. Puerto Cabello: O time venezuelano vem de um desempenho irregular e ocupa a última colocação no grupo, com apenas um ponto. Já perdeu para o Vasco e o Melgar e empatou com o Lanús.

Onde Assistir:

TV: ESPN e Disney+

ESPN e Disney+ Tempo Real: ge

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Puerto Cabello x Vasco acontece HOJE (07) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Puerto Cabello x Vasco: Onde Assistir, Escalações e Horário do Jogo da Sul-Americana

Nesta quarta-feira, dia 7 de maio, Puerto Cabello e Vasco se enfrentam pela 4ª rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. O duelo acontece no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela, com início às 19h (horário de Brasília), e promete ser decisivo para o Cruz-Maltino, que ainda sonha com a liderança do grupo.

Onde assistir Puerto Cabello x Vasco ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pelos canais ESPN e pela plataforma de streaming Disney+. É a oportunidade para os torcedores acompanharem de perto mais um capítulo da campanha vascaína na competição continental.

Link direto: Assista Puerto Cabello x Vasco no Disney+

Situação das equipes

O Vasco chega pressionado e sem vencer há seis partidas consecutivas. A equipe não triunfa desde a vitória sobre o Sport na 3ª rodada do Brasileirão. Com Felipe Loureiro ainda como técnico interino e a expectativa de um acerto com Fernando Diniz, o time carioca tenta reencontrar o caminho das vitórias para seguir vivo na briga pela classificação.

Do outro lado, o Puerto Cabello, apesar de ter vencido duas vezes nos últimos cinco jogos, também vive instabilidade. A equipe venezuelana busca se recuperar após derrotas que complicaram sua trajetória no torneio.

Ficha técnica do jogo

Jogo : Puerto Cabello x Vasco

: Puerto Cabello x Vasco Competição : 4ª rodada – Grupo G – Copa Sul-Americana

: 4ª rodada – Grupo G – Copa Sul-Americana Data e horário : quarta-feira, 7 de maio, às 19h (de Brasília)

: quarta-feira, 7 de maio, às 19h (de Brasília) Local : Estádio Misael Delgado, Valência (Venezuela)

: Estádio Misael Delgado, Valência (Venezuela) Transmissão : ESPN e Disney+

: ESPN e Disney+ Árbitro : Jose Mendez (Paraguai)

: Jose Mendez (Paraguai) Assistentes : Milciades Saldivar e Eduardo Britos (Paraguai)

: Milciades Saldivar e Eduardo Britos (Paraguai) VAR: Franklin Congo (Equador)

Escalações prováveis

Puerto Cabello (Técnico: Vasco Faísca)

Romero; Casiani, Tony, Mbaye, Linares; Contreras, Óscar Hernández, Padrón, Khelifi, Guerrero; Paredes.

Vasco (Técnico: Felipe Loureiro)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Jair), Rayan, Coutinho, Nuno Moreira; Vegetti.

Considerações finais

Para o Vasco, vencer fora de casa é essencial para manter o sonho da classificação em alta. Um tropeço pode tornar a situação ainda mais delicada na tabela. Já o Puerto Cabello vê o duelo como uma chance de reação. A promessa é de um jogo equilibrado, com muita disputa e emoção.

Tags: Vasco x Puerto Cabello, onde assistir Vasco hoje, jogo do Vasco ao vivo, Copa Sul-Americana 2025, transmissão Disney+, escalações Vasco hoje, Grupo G Sul-Americana.

Deseja incluir links internos ou banners no texto?

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.