Vigilância Epidemiológica de João Pessoa alerta sobre mortes por acidentes de trânsito

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa registrou 1.034 óbitos em decorrência de acidentes de trânsito no período de 2016 até 2024. Em 2025, até abril, foram registrados 18 óbitos. No mês da campanha Maio Amarelo, de conscientização para a redução de sinistros no trânsito, a SMS alerta a população sobre o número de mortes e a importância da direção responsável.

Para a gerente de Vigilância Epidemiológica da SMS, Danielle Melo, os números relacionados à mortalidade por acidentes de trânsito em João Pessoa nos últimos 9 anos são muito expressivos e exigem atenção da sociedade como um todo. “Embora tenha havido uma tendência geral de redução no número anual de mortes, saindo de 135 óbitos em 2016 para 87 em 2024, o problema persiste de forma significativa”, alertou.

De acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica, os acidentes com motocicletas destacam-se como o meio de transporte associado ao maior número de mortes: 418 óbitos, superando óbitos de pedestres (225), ocupantes de veículos de quatro rodas (195) e ciclistas (29).

Os motociclistas representam a principal vítima dos acidentes de trânsito fatais em João Pessoa, observando-se um predomínio de indivíduos do sexo masculino, especialmente nas faixas etárias de 20 a 29 anos (118 casos) e 30 a 39 anos (77 casos). As mulheres também são vítimas, mas em proporção inferior, com destaque para as mesmas faixas etárias (19 casos em cada).

“Temos observado, ano após ano, números preocupantes de acidentes que poderiam ser evitados com atitudes responsáveis. O uso do cinto de segurança, o respeito aos limites de velocidade e a atenção redobrada podem fazer toda a diferença. Cada escolha segura no trânsito é um passo a mais para preservar vidas”, destacou a gerente de Vigilância Epidemiológica de João Pessoa, Danielle Melo.

Serviço – Na Rede Municipal de Saúde, o Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM) é referência no atendimento de traumas do ombro para baixo e atua como porta de urgência 24 horas, recebendo vítimas de acidentes de trânsito, diariamente.

Nos três primeiros meses deste ano, o hospital registrou 2.084 admissões decorrentes de acidentes no trânsito. Deste total, 89% (1.856) correspondem a pacientes que estavam em motocicleta, enquanto 214 (10,3%) estavam em bicicleta e 14 em carro (0,7%).

Para atender à população, o hospital conta com 190 leitos, sendo 136 de enfermaria atendendo a parte de ortopedia, clínica médica e clínica cirúrgica, 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 44 leitos de pronto socorro e semi-intensiva.