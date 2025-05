Terça e quarta-feira (13 e 14/05):

Tempo: predomínio de sol na maior parte de SC. No Litoral e Vale do Itajaí, períodos com mais nebulosidade e condição de chuva, especialmente na terça-feira.

Temperatura: em elevação, maior no oeste (26 a 28°C).

Vento: nordeste, fraco a moderado, com rajadas mais intensas no Litoral Sul.

Sistema: alta pressão com centro na costa Sul do Brasil mantém a circulação marítima no litoral de SC e áreas próximas.

Meteorologista: Gilsânia Cruz