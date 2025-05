Projetos e avanços nas comunidades indígenas são destacados em encontro com lideranças de MS

Com o objetivo de fortalecer ações nas comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado recebeu no final da manhá desta segunda-feira (12) uma comitiva de vereadores, que representam diversas etnias, acompanhado do secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, da secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza, e do subsecretário de Políticas Públicas para Povos Originárioso, Fernando Souza.

No encontro, o governador Eduardo Riedel destacou a representatividade legislativa municipal no processo de transformação e de melhorias para as comunidades indígenas locais e o esforço do poder público para levar escolas, água e moradias para dentro das aldeias.

“Vocês conseguiram se unir em torno de um propósito. Nós estamos discutindo um grande projeto para a água nas aldeias, centros culturais, escolas e habitação. Enfim, bem-estar e dignidade para as comunidades indígenas”, afirmou o governador Riedel.

A secretária Viviane pontuou que o encontro fortalece as oito etnias e a especificidade de cada aldeia. As lideranças aqui presentes estão junto com o governo estadual para a construçã de um projeto estruturante dentro das comunidades. E esta sensibilidade que o Governo do Estado tem apresentado na gestão do governador Eduardo Riedel”.

Já o secretário-executivo Eloy Terena afirmou que o encontro é uma quebra de paradigma e elogiou a parceria com o Governo do Estado, registrado, principalmente, no acordo histórico na demarcação da Terra Indígena Cerro Marangatu, em Antônio João.

“É com este espírito que estamos aqui, de alinhamento e construção, de quebras de paradigmas, de pautas, demandas e diálogos para 120 mil indígenas em Mato Grosso do Sul”, acrescentou.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom