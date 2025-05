12 de Maio – Dia Internacional da Enfermagem – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Processo seletivo Mais de 1.100 candidatos fazem prova para residências médica e multiprofissional da SMS 23/11/2024 | 16:00 | 614 Mais de 1.100 candidatos fizeram, na manhã deste sábado (23), as provas do processo seletivo simplificado para as residências médica e multiprofissional realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP). As […]