Guaratinguetá brilha no Estadual de Ginástica Rítmica! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

22 de março de 2025 14:21 Por: Secom Fotos: Ivan Flores/ Saae A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), com o apoio e a participação da Polícia Ambiental, realizou, na manhã deste sábado (22), data em que […]