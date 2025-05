Minas x Vasco ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS NBB HOJE (14)

Minas x Vasco: Palpites, Prognóstico e Onde Assistir – Jogo 3 das Quartas de Final do NBB 2024/2025

Minas e Vasco da Gama entram em quadra nesta terça-feira, 14 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pelo Jogo 3 das quartas de final do NBB. A equipe mineira lidera a série por 2×0 e pode garantir vaga direta nas semifinais com mais uma vitória diante de sua torcida.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV e pela plataforma BasketPass. É um confronto decisivo que promete fortes emoções, especialmente para os apostadores e fãs do basquete nacional.

Análise do Confronto: Minas é favorito absoluto

O Minas chega com moral elevada após dominar os dois primeiros jogos da série. Com um desempenho consistente ao longo da temporada, o time mineiro soma 29 vitórias em 34 partidas e tem média de apenas 70.9 pontos sofridos por jogo. Jogando em casa, o aproveitamento é impressionante: são 16 vitórias e apenas uma derrota.

O Vasco, por outro lado, atravessa um momento turbulento. Com três derrotas consecutivas, o time carioca busca soluções para furar a sólida defesa do adversário e melhorar seu aproveitamento ofensivo, que vem caindo jogo após jogo.

Palpites para Minas x Vasco – Jogo 3 do NBB

✅ Minas vence o jogo – Odd: 1.72 (Bet365)

Com equilíbrio tático, rotação eficiente e controle absoluto dos rebotes, o Minas é favorito para fechar a série em 3×0.

✅ Total de pontos abaixo de 158.5 – Odd: 1.80 (Superbet)

O ritmo cadenciado e as defesas bem postadas devem manter a pontuação geral abaixo da linha proposta.

✅ Vasco abaixo de 74.5 pontos – Odd: 1.85 (Novibet)

O setor ofensivo cruz-maltino tem sido ineficiente, e a forte marcação do Minas pode limitar ainda mais as ações do time.

✅ Minas mais de 42.5 pontos no 1º tempo – Odd: 1.77 (Superbet)

Com forte início de jogo e ótimo aproveitamento nos arremessos, o Minas tende a abrir boa vantagem já no primeiro tempo.

✅ Paulichi mais de 13.5 pontos – Odd: 1.76 (Novibet)

Mesmo com a má fase do Vasco, Rafael Paulichi mantém regularidade e deve ser o principal pontuador da equipe carioca.

✅ Hollowell mais de 5.5 rebotes – Odd: 1.78 (Bet365)

Jeremy Hollowell é destaque nos rebotes defensivos e deve novamente ultrapassar a média projetada diante de um Vasco que erra muito no perímetro.

Onde Assistir Minas x Vasco – Jogo 3

Data: Terça-feira, 14 de maio de 2025

Terça-feira, 14 de maio de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)

Arena UniBH, Belo Horizonte (MG) Transmissão: SporTV e BasketPass

Para os fãs de basquete e apostadores esportivos, este duelo é uma excelente oportunidade de analisar o desempenho de duas equipes tradicionais, com odds atrativas e boas possibilidades de ganho. Continue acompanhando nossas dicas e palpites do NBB, do Brasileirão e de outros esportes aqui mesmo.

Tags: NBB 2025, Minas x Vasco, palpites de basquete, playoffs NBB, onde assistir NBB hoje, apostas esportivas, SporTV, BasketPass, dicas de aposta.

