Agentes operacionais e administrativos da Defesa Civil são imunizados nesta terça-feira (13) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Nesta quarta-feira (22), a primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, esteve na Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) para receber doações da campanha do agasalho “Seu Abraço Aquece: Doe Calor e Faça o Bem”, arrecadadas pelos servidores da pasta. A campanha promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul mobilizou […]