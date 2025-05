Fesporte prepara eventos no Oeste de Santa Catarina

A comitiva da Fesporte cumpre roteiro nesta semana pelo Oeste do estado visitando municípios que serão sedes dos eventos do calendário oficial de 2025. Pela manhã, a agenda foi em Itapiranga que receberá a etapa estadual do Campeonato Catarinense Escolar de Futebol (CCEF), na categoria 11 a 14 anos. A competição ocorrerá no período de 16 a 20 de outubro.

“No ano de 2024 tivemos duas excelentes etapas do Campeonato Catarinense Escolar de Futebol (CCEF) no oeste catarinense e retornar aqui este ano com nova edição deste evento é muito importante para a Fesporte. A história dessa competição está enraizada na Fesporte e o objetivo da visita foi alinhar com a prefeitura local diversas questões como logística, transporte, alojamento, alimentação e alinhamento com a prefeitura local”, afirmou o gerente de esporte educacional da Fesporte, Lucimar Pereira Dias.

“O Oeste do estado tem uma presença muito forte no esporte de Santa Catarina com os seus municípios historicamente recebendo os nossos eventos do calendário”, complementou.

São Miguel do Oeste

Na segunda agenda do dia, a comitiva da Fesporte esteve em São Miguel do Oeste. No próximo mês de junho, o município recebe a etapa estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc) na categoria 15 a 17 anos.

“Estamos a pouco mais de um mês da etapa estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina e São Miguel do Oeste está muito bem preparada para receber o evento. Viemos de um sucesso absoluto nas etapas microrregionais que ainda estão acontecendo e a nossa principal missão é fazer com que o esporte escolar de Santa Catarina permaneça como um espelho e uma grande referência para todo o país. Obrigado a prefeitura de São Miguel do Oeste e no próximo mês retornaremos aqui celebrando este grande evento.”

Assessoria de Comunicação da Fesporte

Jornalista Guilherme Brazzalle

E-mail: guilherme@fesporte.sc.gov.br

Telefone: (48) 99190-9994