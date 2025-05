Prazo para pedir isenção de taxa de concurso vai até quarta

Cláudio Ribeiro





O concurso público aberto pela Prefeitura de São José dos Campos, que visa preencher 16 vagas imediatas e outras que possam ser criadas dentro do prazo de validade, recebe inscrições até às 16h do dia 12 de junho.

Porém os interessados em obter a isenção da taxa de inscrição – cujo valor é de R$ 98,80 para cargos do ensino superior e R$ 67,90 para os de nível médio e técnico – devem fazer o pedido até esta quarta-feira (14), às 16h, no momento em que forem se inscrever no site da FGV, organizadora do certame.

Haverá isenção para os candidatos que se enquadrem nas hipóteses previstas na Lei Municipal 10.662/2023 e no Decreto Federal 11.016/2022, que regulamenta o Cadastro Único para programas sociais federais. Mais detalhes e orientações no edital. Em caso de dúvida, os canais são o telefone 0800 2834628 e o e-mail concursoprefsjc2025ed1@fgv.br.

O concurso oferece vagas para 12 cargos nas áreas administrativa e da saúde. Há oportunidades para profissionais formados no ensino médio, técnico e superior.

O salário varia de R$ 1.744,61 a R$ 4.938,53 por mês, conforme o cargo e a especialidade. Para as funções da área da saúde, há possibilidade de acréscimo de adicionais de insalubridade e condições especiais de trabalho. A prova objetiva está prevista para 31 de agosto, em local a ser definido.

Vagas por nível educacional Cargo, carga horária semanal e salário mensal

Médio Assistente em gestão municipal

40 horas

R$ 2.165,09 Técnico Assistente técnico em saúde

Com possível acréscimo de adicionais

• Técnico de enfermagem (30 horas)

R$ 1.744,61 • Técnico em saúde bucal (40 horas)

R$ 2.326,15

Superior Analista em saúde

Com possível acréscimo de adicionais

• Enfermagem (30 horas)

R$ 3.703,90 • Fonoaudiologia (30 horas)

R$ 3.703,90 • Terapia ocupacional (30 horas)

R$ 3.703,90 • Farmácia (40 horas)

R$ 4.938,53 Analista em gestão municipal • Administração (40 horas)

R$ 4.938,53 • Biblioteconomia (40 horas)

R$ 4.938,53 • Ciências contábeis (40 horas)

R$ 4.938,53 • Ciências econômicas (40 horas)

R$ 4.938,53 • Serviço social (30 horas)

R$ 3.703,90









