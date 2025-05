Prefeitura de Boa Vista alerta para golpe que usa falsas notificações sobre alvarás por e-mails

Posted on

Foto: Michelle Alves Por: Mariana Campos Neste sábado (27), das 14h às 19h, as famílias sorocabanas poderão participar da programação gratuita oferecida pelos projetos “Manhã de Lazer” e “Esporte no Bairro”, no Centro Esportivo “Dr. Artidoro Mascarenhas” – Dr. Pitico, localizado na Vila Angélica. As atividades, para pessoas de todas as idades, encerrarão a programação […]