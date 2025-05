Seplan abre inscrições para Prêmio Milton Nascimento de produção científica em Roraima

A Seplan (Secretaria de Planejamento e Orçamento) lançou oficialmente o Prêmio Milton Nascimento, iniciativa inédita do Governo de Roraima que valoriza a produção científica voltada aos desafios do desenvolvimento regional. O edital já está disponível e as inscrições estão abertas até 12 de agosto de 2025 no site da Seplan.

O prêmio homenageia o legado do economista Milton Antônio do Nascimento (1946-2021), servidor público que marcou a história da Seplan pela contribuição técnica e pela produção de dados estratégicos para a formulação de políticas públicas no Estado.

“Milton foi uma referência para o planejamento público em Roraima. Sua dedicação à construção de indicadores, à organização de dados e à formação de quadros técnicos deixou um legado que vai além da nossa secretaria. Com esse prêmio, queremos não apenas honrar sua trajetória, mas também fomentar novas iniciativas científicas voltadas à nossa realidade”, afirmou o secretário adjunto de Planejamento e Orçamento, Fábio Martinez.

A primeira edição do prêmio reconhecerá os dois melhores artigos científicos em três eixos temáticos:

• Migração Venezuelana e Transformações Socioeconômicas

• Avanços e Contribuições da Agropecuária para Roraima

• Infraestrutura Logística e Desenvolvimento Regional

Os autores dos trabalhos vencedores receberão R$ 8 mil (1º lugar) e R$ 2 mil (2º lugar) por eixo temático. Além disso, os 12 melhores artigos serão publicados em um caderno técnico com ISBN (Número Padrão Internacional de Livro), garantindo visibilidade acadêmica e institucional.

A coordenadora da CGEES (Coordenação Geral de Estudos Econômicos e Sociais) da Seplan, Jádila Andressa, explicou que foram selecionamos temas estratégicos que dialogam diretamente com os grandes desafios enfrentados por Roraima nos últimos anos para atrair pesquisadores que, com base em evidências, possam propor soluções inovadoras e contextualizadas à realidade amazônica.

“A Seplan tem trabalhado fortemente para democratizar o acesso à informação e estimular a produção técnica a partir dos dados que disponibilizamos. O Prêmio Milton Nascimento é mais um passo nesse caminho, integrando ciência, planejamento e participação social”, destacou Jádila.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, submeter artigos inéditos com 15 a 25 páginas, respeitando as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e enviar duas versões do artigo (uma identificada e outra anônima). É permitida a autoria individual ou em grupo, com até quatro autores por trabalho.

