Agência Minas Gerais | Governo de Minas amplia para 170 o número de nomeações de aprovados no concurso para Agente de Segurança Socioeducativo

O Governo de Minas anuncia que ampliará para 170 o número de nomeações de aprovados no Concurso Público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, regido pelo Edital 01/2022.

Nesta primeira etapa, serão nomeados mais 98 candidatos, além dos 72 inicialmente previstos, respeitando a ordem de classificação, com a publicação dos atos de nomeação prevista ocorrer ainda neste mês de maio, no Diário Oficial do Estado.

As demais nomeações ocorrerão ao longo da validade do concurso, de acordo com as necessidades do sistema socioeducativo e as condições administrativas.

Informações sobre as próximas etapas serão disponibilizadas nos canais oficiais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

O Governo de Minas reafirma, desta forma seu compromisso com a valorização dos profissionais e com a segurança pública, sempre com responsabilidade e respeito às diretrizes fiscais vigentes.

Considerando especificamente o Sistema Socioeducativo, o atendimento oferecido por meio da gestão direta aos jovens com medida socioeducativa, entre 2021 e 2024, teve aumento de 19% no acesso ao ensino, de 8% no oferecimento de oficinas, de 7% no acesso ao esporte e lazer e de 18% na profissionalização de jovens que cumprem medida socioeducativa em unidades mineiras. Além disso, 59 novos veículos foram disponibilizados pelo estado ao sistema.