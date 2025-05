Posted on

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) inicia a semana com 4.592 vagas de empregos disponíveis em 35 cidades do Estado. São opções em áreas como serviços, comércio, construção civil, área industrial e setor rural. Em Campo Grande são 1.850 vagas, tendo entre […]