Cerimônia marca posse dos membros do Núcleo Gestor do Plano Diretor de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), realizou na noite desta terça-feira (13), na Câmara Municipal de Bonito, a cerimônia de posse do Núcleo Gestor Municipal do Plano Diretor Participativo.

O Núcleo Gestor é composto por representantes do poder público e da sociedade civil, e tem como objetivo acompanhar, orientar e promover a participação popular na revisão do Plano Diretor de Bonito, instrumento fundamental para o planejamento e desenvolvimento sustentável do município.

Durante a cerimônia, os membros nomeados foram oficialmente apresentados e empossados. O evento contou com a presença de autoridades locais, estaduais, representantes da UFRJ, conselhos municipais, lideranças comunitárias e demais convidados.

O prefeito Josmail Rodrigues esteve presente na cerimônia de posse e destacou a importância do momento para o desenvolvimento de Bonito:

“Quero agradecer ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, ao governador Eduardo Riedel, à equipe da Semadesc — especialmente ao Arthur Falcette, à Ana Trevellin e ao secretário Jaime Verruck — pelo apoio constante ao nosso município. Também agradeço à Universidade Federal do Rio de Janeiro, na pessoa do professor Dr. Fábio Bitencourt, por toda a colaboração técnica neste processo.

Este é um momento de vitória para Bonito. Estamos iniciando uma nova etapa de planejamento e participação cidadã. O Núcleo Gestor não é apenas um grupo de trabalho — é um espaço de escuta, diálogo e construção coletiva. Tenho certeza de que, com o envolvimento de todos os setores da sociedade, conseguiremos construir um Plano Diretor que reflita as verdadeiras necessidades da nossa população e garanta um futuro mais justo, organizado e sustentável para o nosso município.” — afirmou o prefeito.

A formação do Núcleo Gestor é uma das etapas iniciais do processo de revisão do Plano Diretor, que será construído de forma participativa, com ampla escuta da população bonitense. A iniciativa visa garantir que o crescimento do município ocorra de maneira ordenada, inclusiva e respeitando as características ambientais, culturais e econômicas.

Confira abaixo o decreto com a nomeação dos membros do Núcleo Gestor Municipal: