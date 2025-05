Homem é condenado e preso por espancar jovem até a morte em Boa Vista

Foto: Divulgação/PCRR



Um homem, de 41 anos, foi condenado e preso nesta quarta-feira, 14, por espancar Kauã da Silva Ferreira, de 18 anos, até a morte no bairro Jóquei Clube, zona Oeste de Boa Vista. Ele deve cumprir uma pena de 18 anos de reclusão em regime fechado.

Conforme a Polícia Civil de Roraima, o crime aconteceu no dia 27 de maio de 2022. O acusado, junto com outros dois homens, agrediram a vítima com chutes, socos, pontapés, pauladas e chicotadas. Kauã foi socorrido e levado para o pronto socorro, mas não resistiu às lesões e morreu no mesmo dia.

O trio invadiu a residência do jovem, que estava dormindo, e começaram a agredi-lo. A vítima foi colocada na carroceria de uma picape, ação que foi filmada por um mototaxista que passava no local, e levada até uma cocheira, onde continuou sendo espancada.

Conforme interrogatório, os autores do crime eram vítimas frequentes de supostos furtos realizados por Kauã. O jovem era usuário de drogas e no dia anterior ao seu assassinato, juntamente com outras duas pessoas, teria invadido algumas residência, ocasião em que levaram um carrinho, uma botija de gás e produtos perecíveis, sendo em sua maioria peças de carne e outros objetos.

Após a condenação, ainda no fórum, a Polícia Militar acionou a Polícia Interestadual (Polinter), que, em seguida, encaminhou o homem à sede da unidade. Ele foi apresentado na audiência de custódia na manhã desta quinta-feira, 15.

Fonte: Da Redação