Justiça de Roraima condena shopping a indenizar joalheria após furto milionário em Boa Vista

Furto aconteceu em janeiro de 2024 – Foto: Divugalção/PMRR



A Justiça condenou o Roraima Garden Shopping a indenizar a joalheria Classe A em mais de R$ 1,3 milhão por falha na segurança do prédio. A decisão da 3ª Vara Cível de Boa Vista é desta terça-feira, 13.

O crime aconteceu no dia 13 de janeiro de 2024, quando o shopping estava fechado. O casal suspeito pelo furto levou rubis, safiras, esmeraldas e até diamantes da loja. À época, o prejuízo foi estimado em mais de R$ 2 milhões.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que a dupla tenta arrombar a porta da joalheria por volta das 21h30. Uma hora depois, o homem já aparece dentro da loja, enquanto a mulher fica sentada em frente ao local.

O juiz Rodrigo Bezerra Delgado entendeu que o shopping tinha obrigação contratual de garantir a segurança do local fora do horário comercial, o que não aconteceu.

Guilherme Coelho, advogado que representou a proprietária da joalheria no caso, disse que a decisão ainda cabe recurso e que a defesa aguarda manifestação do shopping diante da sentença. “Estamos no aguardo para ver se vai ser o caso de recorrer da nossa parte ou se o shopping vai recorrer, ou há alguma possibilidade de acordo, tendo em vista que agora há uma condenação em danos materiais”, disse.

A reportagem entrou em contato com o Roraima Garden Shopping para pronunciamento e aguarda retorno.

Fonte: Da Redação