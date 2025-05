SAEG lança programa para reduzir perdas de água em Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A SAEG (Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) realizou nesta quarta-feira (15), no Espaço Multiuso, a apresentação oficial do Programa de Redução de Perdas de Água de Guaratinguetá (PREPAG). O evento reuniu autoridades, especialistas, representantes de entidades ambientais e a população interessada no tema.

Durante o encontro, foram apresentados os principais objetivos do programa e as estratégias previstas para reduzir as perdas de água no sistema de abastecimento do município. A proposta visa combater tanto as perdas reais, causadas por vazamentos e desgaste da infraestrutura, quanto as relacionadas a fraudes e falhas de medição.

Entre as ações previstas estão a atualização do cadastro técnico, a modelagem hidráulica, a setorização da rede, a instalação de macromedidores e a substituição gradual dos hidrômetros antigos. O programa também inclui intervenções como substituição de redes e ramais, combate a fraudes, controle de pressão e monitoramento por telemetria.

A iniciativa tem como meta melhorar a eficiência do sistema de abastecimento, garantir o uso racional da água e promover a sustentabilidade dos recursos hídricos. O PREPAG está alinhado às diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul.

A SAEG reforça que o envolvimento da população é essencial para o sucesso do programa, incentivando práticas sustentáveis, o consumo consciente, a preservação do meio ambiente e a valorização da água como recurso vital.