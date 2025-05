Águia de Marabá x Tuna Luso ; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Águia de Marabá x Tuna Luso: Destaques do Futebol, Vôlei, Basquete e Muito Mais nesta Semana

O cenário esportivo global segue movimentado com competições acirradas e partidas decisivas em diversas modalidades. Nesta semana, os amantes do esporte têm motivos de sobra para acompanhar seus favoritos. Confira um panorama atualizado das principais categorias:

Futebol – Brasileirão Série D: Águia de Marabá x Tuna Luso

O destaque nacional vai para a 5ª rodada do Grupo A1 da Série D do Brasileirão, com o confronto entre Águia de Marabá e Tuna Luso, marcado para sábado, 17 de maio de 2025, às 17h (horário de Brasília). A partida promete fortes emoções, já que o Águia de Marabá ocupa a 3ª posição, enquanto a Tuna Luso lidera o grupo. No histórico recente, o Águia venceu 4 dos últimos 9 confrontos, contra 3 da Tuna e 2 empates. A briga por liderança e acesso está acirrada!

Basquete – NBA em reta final de temporada

Na NBA, os playoffs estão em sua fase decisiva. Celtics e Knicks travam duelos intensos na Conferência Leste, enquanto Thunder e Nuggets protagonizam partidas equilibradas no Oeste. A performance de Jayson Tatum e Nikola Jokić vem chamando atenção nas estatísticas.

Vôlei – Superliga Feminina e Masculina

A Superliga Brasileira encerrou suas semifinais, e os fãs já aguardam a grande final entre Praia Clube e Minas no feminino, e entre Sada Cruzeiro e Farma Conde São José no masculino. Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo sportv.

Fut7 e Futsal

Nas quadras e gramados reduzidos, o Brasil segue com torneios regionais de Fut7 e Futsal em destaque. Equipes como Resenha FC e Corinthians Futsal vêm ganhando notoriedade. As finais do Campeonato Paulista de Futsal estão previstas para junho.

MMA – UFC e Jungle Fight

No MMA, o UFC traz neste sábado o evento UFC Fight Night com destaque para a luta entre Edson Barboza e Lerone Murphy. Já no Jungle Fight, o cinturão peso-leve será disputado entre promessas brasileiras.

Tênis – A caminho de Roland Garros

Com o Grand Slam de Roland Garros se aproximando, Rafael Nadal segue em preparação, enquanto Iga Świątek mantém sua liderança no ranking WTA. A temporada de saibro esquenta os motores do circuito mundial.

Esportes a Motor – F1 e MotoGP

A Fórmula 1 retorna neste domingo com o GP de Ímola, na Itália. Max Verstappen lidera a temporada, mas Lando Norris e Charles Leclerc mostram grande evolução. No MotoGP, Pecco Bagnaia segue na ponta da classificação.

Tênis de Mesa, Vôlei de Praia e Polo Aquático

O Brasil teve bons resultados no Mundial de Tênis de Mesa em Busan. No vôlei de praia, a dupla Duda e Ana Patrícia brilhou no circuito mundial. No polo aquático, o Campeonato Sul-Americano em Assunção teve vitórias da seleção brasileira.

Outros destaques

Hóquei no Gelo: NHL entra nas semifinais de conferência.

NHL entra nas semifinais de conferência. E-Sports: O CBLOL caminha para a final com RED Canids e paiN Gaming.

O CBLOL caminha para a final com RED Canids e paiN Gaming. Handebol: Liga Europeia com jogos decisivos nesta semana.

Liga Europeia com jogos decisivos nesta semana. Beisebol: MLB com temporada regular a todo vapor, Yankees em destaque.

MLB com temporada regular a todo vapor, Yankees em destaque. Futebol Americano: A NFL está em período de treinos e contratações.

A NFL está em período de treinos e contratações. Críquete: A Indian Premier League segue com jogos emocionantes.

A Indian Premier League segue com jogos emocionantes. Rugby: Torneio Six Nations finalizado com vitória da Irlanda.

Torneio Six Nations finalizado com vitória da Irlanda. Dardos, Sinuca Inglesa e Badminton: competições internacionais aquecem o ranking mundial.

competições internacionais aquecem o ranking mundial. Futebol Australiano e Ciclismo: A liga AFL ganha mais fãs, enquanto o Giro D’Italia domina o cenário do ciclismo.

A liga AFL ganha mais fãs, enquanto o Giro D’Italia domina o cenário do ciclismo. Floorball e Bandy: Esportes nórdicos como o bandy seguem com ligas fortes na Suécia e Finlândia.

Conclusão

Seja no campo, na quadra, nas pistas ou nas telas dos e-sports, o universo esportivo em 2025 mostra sua diversidade e paixão. Acompanhe de perto os resultados, palpites e transmissões ao vivo para não perder nenhum lance!

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.