Conexão Juventude chega na região sudeste neste domingo

A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste domingo (18) a partir das 13h, na Praça do Pinheirinho dos Palmares, mais uma edição do Conexão Juventude.

O evento visa oferecer à comunidade, especialmente aos jovens da região sudeste, uma tarde de lazer, cultura, saúde e serviços gratuitos.

Conexão Juventude agita as regiões da cidade | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Entre as atrações confirmadas está o show da banda Balaio de Ostra no palco principal, aulão de dança com profissionais em educação física, DJ Romarinho no comando do agito, apresentações de hip hop, com batalhas de MCs e breakdance, oficinas de artes marciais (Sanda, Judô, Boxe e Taekwondo), atividades esportivas de futebol e basquete, além de diversas opções de entretenimento, como a Tenda Games com realidade virtual e a Tenda da Beleza, oferecendo serviços de maquiagem e design de sobrancelhas.

O evento também contará com a participação de instituições como a UNESP, que fornecerá informações sobre o descarte correto de lixo eletrônico; o Fundo Social de Solidariedade, com a distribuição de roupas e brinquedos novos; Secretaria de Mobilidade Urbana, com jogos educativos sobre regras de trânsito e teste de bafômetro; e a Secretaria de Saúde, realizando testes rápidos de HIV, Hepatites B e C, e Sífilis, com resultados em até 30 minutos.

Serviços da Prefeitura atendem todas as faixas etárias | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Além disso, o Conexão Juventude disponibilizará serviços de orientação profissional e oportunidades de emprego e estágio por meio do PAT e CIEE; avaliação física gratuita com o CMAF; e informações sobre direitos das pessoas com deficiência, igualdade racial, direitos das mulheres, idosos e prevenção ao uso de drogas, oferecidas pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.

O evento é gratuito e aberto ao público. Participe!

Música, alegria e diversão agradam o público jovem no Conexão | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Conexão Juventude

Local: Praça Pinheirinho dos Palmares

Endereço: Avenida 3, s/n, Pinheirinho dos Palmares

Horário: 13h às 18h

Atrações Imperdíveis

Shows: Banda Balaio de Ostra e DJ Romarinho.

Tenda do Hip Hop: Batalhas de MCs e apresentações de breakdance, modalidade olímpica.

Aulão de Dança: Com profissionais de educação física.

Oficinas de Artes Marciais: Sanda, Judô, Boxe e Taekwondo.

Oficinas de Futebol e Basquete: Para os amantes do esporte.

Tenda Games: Realidade Virtual, Basquete Eletrônico, Totem de Foto e Plataforma 360.

Tenda da Beleza: Serviços de maquiagem e design de sobrancelhas.

Educação e Profissionalização

UNESP: Informações sobre o descarte correto de lixo eletrônico (pilhas, baterias, etc.).

PAT e CIEE: Orientações profissionais, oportunidades de emprego e estágios.

GAMT: Assessoria vocacional e comportamental para jovens.

CMAF: Avaliação física gratuita, incluindo testes de flexibilidade e circunferência abdominal.

Saúde e Bem-estar

Testes Rápidos: HIV, Hepatites B e C, e Sífilis – resultados em 30 minutos.

Zoonoses: Orientações sobre o combate à dengue, com exposição educativa.

Secretaria de Mobilidade Urbana: Jogos educativos sobre regras de trânsito e teste de bafômetro.

Lazer e Diversão

Rua de Lazer: Atividades como pintura, tênis de mesa, xadrez, dama, perna de pau, vôlei e outros jogos.

Fundação Cultural: Oficinas de história em quadrinhos.

Pipoca e Algodão Doce: Distribuição gratuita para todos.

Corte de Cabelo e Caricaturas: Serviços gratuitos para os participantes.

Parcerias e Apoios

Fundo Social de Solidariedade: Distribuição de roupas e brinquedos novos ou em bom estado de conservação.

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão: Informações sobre direitos das pessoas com deficiência, igualdade racial, direitos das mulheres, idosos e prevenção ao uso de drogas.

Instituto Alpha Lumen: Mini planetário para observação astronômica.



