IFSP marca presença no Pint of Science Brasil 2025 – IFSP

Entre os dias 19 e 21 de maio, o festival de comunicação da ciência acontece em 169 cidades brasileiras

Nas noites de 19, 20 e 21 de maio, o festival de comunicação da ciência Pint of Science mobilizará cientistas das cinco regiões do país para conversarem diretamente com as pessoas de suas comunidades em ambientes descontraídos como bares, restaurantes, cafés e praças públicas.

Além de conhecer as pessoas que têm dedicado a vida a investigar todas essas mudanças que vêm acontecendo no nosso mundo, o público das 169 cidades em que ocorrerá o Pint of Science Brasil também poderá compreender como funciona o processo de criação de novos conhecimentos científicos. A proposta dos bate-papos com os cientistas é explicar, de um jeito descomplicado e atraente, como surgem as evidências científicas, para que as pessoas possam diferenciá-las das opiniões.

A programação do evento nas 169 cidades está disponível no site do evento pintofscience.com.br. Gratuito e aberto a todas as pessoas interessadas, o festival não demanda inscrições prévias. Para participar, basta conferir as cidades em que a iniciativa ocorrerá e comparecer aos locais divulgados no site.

O tema escolhido para o festival deste ano é “Tempo de mudanças”. “Estamos passando por um momento de muitas transformações no mundo. Além das acentuadas mudanças no clima, na temperatura e na vida no planeta, está se alterando também a forma como compreendemos o que é política, qual a ordem global do mundo, e temos nos questionado mais e mais sobre como funciona a ciência, a educação e as nossas universidades”, explica o coordenador nacional do Pint of Science Brasil, Eduardo Bessa, professor da Universidade de Brasília (UnB).

Festival no mundo

Este ano, o festival internacional Pint of Science acontecerá em 27 países. O Brasil é o país com o maior número de cidades participando da iniciativa, superando até mesmo o Reino Unido, onde o festival nasceu em 2013.

No ranking global, depois do Brasil está a Espanha, onde o Pint of Science será realizado em 75 cidades; seguida pela França, com 61 cidades e pelo Reino Unido, com 42 cidades. “O Pint of Science Brasil continua a ser um marco na divulgação científica, promovendo a troca de conhecimentos e inspirando futuras gerações a se interessarem por ciência e inovação”, finaliza Bessa.

Confira a participação do IFSP

Registro

Mineração espacial: um futuro possível?

https://pintofscience.com.br/event/pint-terca

Física no Cotidiano: Como Semicondutores e Nanotecnologia estão em tudo

https://pintofscience.com.br/event/pint-terca

Sertãozinho

Muito além do chá: a ciência por trás dos produtos naturais

https://pintofscience.com.br/event/muito-alem-do-cha-a-ciencia-por-tras-dos-produtos-naturais

Quarta é dia de futebol!

https://pintofscience.com.br/event/quarta-e-dia-de-futebol

São Paulo

Inteligência Artificial: da ficção científica à realidade moderna

https://pintofscience.com.br/event/inteligencia-artificial-da-ficcao-cientifica-a-realidade-moderna

Com informações da diretoria de Comunicação do Pint of Science Brasil pintofscience.com.br