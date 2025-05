Parceria entre Funjope e Coquetel Molotov traz programação cultural vibrante para João Pessoa

Nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, o Centro Histórico de João Pessoa será ocupado por uma programação vibrante, com oficinas, painéis, palestras e shows gratuitos, promovendo formação, circulação de ideias e o encontro de artistas, produtores culturais e o público. E isso está garantido pela parceria da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), e o Coquetel Molotov Negócios.

Nesta quinta-feira (15), o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, se reuniu com a equipe da produção do Coquetel Molotov Negócios para definir a logística do evento desde a segurança, passando pela ocupação dos espaços, até a articulação com agentes locais. Marcus Alves acredita que o projeto do Coquetel Molotov é fundamental para a cidade de João Pessoa, para os músicos e os artistas, começarem a aprofundar um debate, uma reflexão em torno do processo de profissionalização, de organização e de conquista do mercado.

“O Coquetel Molotov já tem uma história em Pernambuco e agora a gente está apoiando a realização do festival aqui na cidade porque consideramos fundamental essa estratégia de reflexão. Nós temos uma história e uma tradição musical muito fértil, muito rica, nas variadas linguagens da música. Precisamos capacitar os profissionais, os artistas, os produtores e as próprias instituições para desempenharem e darem conta de resolver os desafios contemporâneos, que não são poucos”, enfatizou o diretor executivo da Funjope.

A diretora do Coquetel Molotov, Ana Garcia, fez questão de ressaltar que o apoio da Prefeitura de João Pessoa é primordial para que todas as etapas do projeto caminhem com tranquilidade. “Chegar a uma nova cidade com um projeto cultural que nasce em outro estado exige sensibilidade, escuta e, acima de tudo, diálogo com a cidade e com os seus representantes culturais. E, nesse sentido, a recepção da Funjope tem sido exemplar. Desde os primeiros contatos, fomos acolhidos com respeito, entusiasmo e abertura, o que demonstra o compromisso da instituição com o fortalecimento da cultura local e com a construção de pontes entre cenas culturais diversas”, falou.

Programação – Em 2025, o Coquetel Molotov Negócios chega à Paraíba, com edições em Campina Grande, nos dias 17 e 18 de maio, e em João Pessoa, de 30 de maio a 1º de junho, trazendo uma programação voltada tanto para a valorização das quadrilhas juninas quanto para o fortalecimento da música independente regional.

Os selecionados terão cinco minutos para exibir sua trajetória artística presencialmente ou por vídeo, das 10h às 12h, no Vila do Porto, em João Pessoa. Entre os selecionados para os pitchings, alguns artistas serão escolhidos para realizar showcases no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, no dia 1º de junho.

Evento – O Coquetel Molotov é um dos festivais mais importantes da música independente no Brasil, reconhecido por sua inovação, diversidade e compromisso com a valorização de novos talentos. Criado há 22 anos, o evento se consolidou como um dos principais pontos de encontro entre artistas, produtores e o público.

Além de suas edições principais, o festival expandiu sua atuação com o Coquetel Molotov Negócios, um projeto que capacita e fortalece a cena musical, oferecendo pitchings, workshops, debates e showcases para impulsionar carreiras e fomentar a economia criativa.