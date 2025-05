Prefeitura de Boa Vista convoca mais 300 cuidadores do seletivo de 2023

Posted on

A CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) informa que o abastecimento está comprometido nos bairros Barreiros, Centro e Varginha em Pescaria Brava nesta segunda-feira (12). A intermitência é consequência do alto consumo no feriado do Carnaval. Equipes vão fazer o abastecimento de forma emergencial com caminhões pipa nas próximas horas. A Companhia orienta os […]