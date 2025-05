Segunda etapa da obra do Viaduto Luciano Agra altera trânsito na região a partir da próxima terça-feira

16/05/2025 |

17:30 |

14

Na próxima terça-feira (20) o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) vai iniciar a segunda etapa das obras no entorno do novo Viaduto Luciano Agra, localizado na BR-230, entre os bairros de Água Fria e Cristo Redentor. Com o objetivo de reduzir os transtornos no tráfego, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) vai iniciar uma intervenção viária na região, realizando interdições e viabilizando rotas alternativas aos condutores.

Seguem as duas opções de trajetos para quem vem dos bairros Geisel, Novo Geisel, Valentina, Cuiá:

Rota 1 – Os condutores que acessavam a BR-230 pela Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho (lateral do Atacadão), terão que desviar o caminho pela Rua Antônio Alves Bezerra (esquina da Academia Seven), seguindo pela Rua João Miguel de Souza (lateral da Sucata do Edinho), acessando a Avenida Diógenes Chianca, seguindo pelo retorno da Avenida Hilton Souto Maior (em frente ao SuperFácil) e chegando à BR-230 pelo acesso do Viaduto do Cristo (em frente à Transnacional).

Rota 2 – Os condutores que acessavam a Avenida Hilton Souto Maior pela Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho (lateral do Atacadão), terão que desviar o caminho pela Rua Otacília Patriota de Almeida (por trás do CAM-Prefeitura), seguindo pela Rua Aposentado Cláudio de Santana, chegando na Rua Victor Hanieri Soares Guimarães (rua do Posto Ipiranga), chegando à Avenida Hilton Souto Maior.

Obras – Esta será a segunda etapa de um cronograma de obras no entorno do novo Viaduto Luciano Agra, em Água Fria, em uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de João Pessoa.