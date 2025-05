Setrabes realiza blitz na Praça do Centro Cívico em defesa dos direitos das crianças

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), promoveu nesta sexta-feira,16, uma blitz educativa em alusão à Campanha Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O evento ocorreu na Praça do Centro Cívico e teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância da proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

Durante a blitz, foram distribuídos materiais informativos que abordam os sinais de abuso e exploração, bem como orientações sobre como denunciar casos suspeitos. A ação visa mobilizar a sociedade para que todos possam atuar como agentes de proteção, contribuindo para um ambiente mais seguro para nossas crianças e adolescentes.

A secretária de Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares, destacou que a Setrabes tem o compromisso em promover ações que garantam o bem-estar social e a proteção dos direitos das crianças e adolescentes em Roraima.

“Esta é uma ação muito importante para combatermos o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Por meio das atividades de mobilização com foco na prevenção. Queremos alertar a população para o compromisso da gestão em proteger as crianças e os adolescentes do nosso Estado e do Brasil”, afirmou.

A Chefe de Divisão de Média Complexidade da Setrabes, Gardenya Vieira, disse que o objetivo do Faça Bonito é sensibilizar a comunidade geral, autoridades e o poder público para fazer parte dessa campanha.

“São 25 anos de mobilização da sociedade e do poder público que se unem em prol das crianças e adolescentes. O governo do estado promove a campanha todos os anos com blitz educativa, palestras nas escolas e várias ações de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, falou.

Faça Bonito!

A campanha em referência ao Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de maio, visa chamar a atenção da sociedade para o assunto que é preocupante.

Em todo o Brasil, estados, municípios, setor empresarial e organizações da sociedade civil aderem à campanha para convocar a sociedade a assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes no Brasil.

A data 18 de maio foi escolhida como dia de mobilização contra a violência sexual porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse era o nome de uma menina de apenas oito anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade.

Canais de denúncias

As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100; ao Conselho Tutelar; à Polícia Civil (197); à Polícia Militar (190); à Polícia Rodoviária Federal (191); ou às ouvidorias de tribunais da Justiça do Trabalho. Para crimes na internet, também é possível fazer a denúncia pelo site da Safernet

