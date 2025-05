três postos de saúde estarão em funcionamento neste sábado (17) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Saúde, realiza neste sábado (17) mais uma ação de vacinação contra a gripe. Três unidades de saúde estarão abertas das 8h às 12h para atender a população: Oswaldo Cruz, Pedregulho e Parque São Francisco.

Além da imunização contra a Influenza, também será realizada a atualização da caderneta de vacinação.

Até o momento, a campanha de vacinação contra a Influenza já aplicou 12.336 doses no município em 2025. Entre os grupos atendidos, os idosos são maioria. Em contrapartida, o número de crianças vacinadas ainda é baixo, representando apenas 15% da população estimada dessa faixa etária.

A campanha segue atendendo os grupos prioritários, como: idosos com 60 anos ou mais, crianças menores de 5 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento, das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, portuários e população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Diante da baixa adesão, a Secretaria de Saúde solicita uma atenção especial dos pais e responsáveis para que levem seus filhos aos postos neste sábado. A vacinação é essencial para proteger as crianças.

Além da vacinação, as unidades também realizarão atendimentos médicos para pacientes que estavam na fila de espera. Trata-se de uma ampliação do número de consultas, proporcionando mais acesso da população aos serviços de saúde.

Essa iniciativa integra o programa “Sábado Saúde”, que tem como objetivo fortalecer a atenção primária e reduzir a demanda reprimida por atendimentos na rede municipal.